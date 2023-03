La 36enne confessa quanto l’aiuto di un esperto le abbia dato una mano

“E’ un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare”, spiega

Anna Tatangelo, ora felice accanto a Mattia Narducci, 26 anni il prossimo 20 maggio, sul social, rispondendo alle domande dei fan, rivela: “La psicoterapia è stata fondamentale per me”. La cantante 36enne confida quanto l’aiuto di un esperto l’abbia aiutata a venire fuori dai momenti bui.

Anna Tatangelo: ''La psicoterapia è stata fondamentale per me''. Ecco perché

L’ex di Gigi D’Alessio, da cui ha avuto il suo unico figlio Andrea, 13 anni, solitamente molto riservata e gelosa della sua privacy, stavolta si mette a nudo con i follower. A chi le domanda: "Quanto è importante, per te, la psicoterapia?”, risponde senza problemi.

"Per me è stata fondamentale, se non avessi iniziato anni fa avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa”, confida l’artista di Sora. Poi aggiunge: “E’ un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose, magari, che ti segnano e se non le elabori possono ripercuotersi sulle tue scelte e comunque sul tuo stato d'animo. Prendersi cura di se stessi è anche questo".

Anche Anna parla di salute mentale, come hanno fatto ultimamente molti altri vip, tra i quali Fedez e la moglie Chiara Ferragni. Non solo loro. Pure Kekko Silvestre dei Modà recentemente ha parlato della depressione superata in parte solo grazie all’aiuto della terapia. Pure all’estero Selena Gomez, Lady Gaga e persino il principe Harry hanno sdoganato di fatto un qualcosa che prima era considerato tabù. Volersi bene prima di ogni cosa: è essenziale.