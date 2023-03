Nelle Langhe con Chiara Ferragni e i due figli Leone e Vittoria, poi a Neive

Il rapper 33enne cerca di riprendersi con accanto i suoi affetti più cari che gli danno forza

Fedez prova a riacquistare forza e riprendersi accanto ai suoi affetti più cari. Cerca di superare il momento durissimo appena avuto subito dopo Sanremo a causa degli effetti collaterali di uno psicofarmaco assunto con un weekend nella natura in famiglia. “Ricomincio da noi”, sottolinea sul social. Condivide alcune immagini che lo immortalano in una bellissima zona d’Italia insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai due figli, Leone e Vittoria.

Fedez cerca di superare il momento durissimo con un weekend nella natura in famiglia: ecco in quale bellissima zona d'Italia è andato

Il rapper 33enne è sereno accanto alla fashion blogger 35enne, al primogenito che compirà 5 anni il prossimo 19 marzo e alla secondogenita che spegnerà due candeline il 23 dello stesso mese. Non c’è stata alcuna crisi tra Federico Lucia e Chiara, come sottolineato da lui stesso. Anzi. La Ferragni gli è rimasta sempre vicina, sostenendolo durante l’effetto rebound per l’interruzione repentina del farmaco che assumeva.

I Ferragnez si rigenerano in Piemonte. Ci erano già andati nel 2021 per visitare il Museo Egizio. Stavolta ammirano i panorami tra il Monferrato e le Langhe. Le colline Unesco, mentre passeggiano tra i filari, li incantano.

Lo stress ha travolto Fedez subito dopo il Festival, ma ha fagocitato pure Chiara, che ha confessato di aver pianto da sola in camerino durante la kermesse per la paura di non essere all’altezza.

Nessuna crisi. La moglie, anche quando è stato malissimo, gli è sempre rimasta vicina

Cibo top, camminate, spa per cancellare la stanchezza. Tutti insieme vanno anche a Pasquana, a Neive. Incontrano pure la sindaca Annalista Ghella, che gli porta i saluti della piccola comunità. Chiara e Federico con i piccoli soggiornano al Relais “Le Marne”, all’interno dell’azienda “Mura Mura”, fanno tappa anche a “Ca’ del Profeta”, wine, resort & restaurant nel vicino paese di Montaldo Scarampi. “The perfect weekend”, commenta lei sui suoi canali social.