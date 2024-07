Baci bollenti anche a Roma tra Ariadna Romero e il fidanzato figlio di Julio Iglesias: guarda

La showgirl 37enne è stata anche nella Capitale italiana durante il viaggio in Europa

Sul social ha condiviso scatti di gesti passionali con il suo compagno 51enne

Lui è il figlio della stella della musica Julio Iglesias, sono insieme da oltre un anno

Ariadna Romero e il fidanzato Julio Iglesias Jr. sono sempre più innamorati.

La coppia è stata per un lungo periodo in Europa nelle ultime settimane e ha fatto tappa anche a Roma nelle ultime ore prima di ripartire per gli Stati Uniti.

La modella cubana, che ha trovato notorietà in Italia grazie al cinema e alla tv, ha portato il compagno, figlio della stella della musica Julio Iglesias, a conoscere la città in cui ha vissuto per tanto tempo.

Ariadna Romero, 37 anni, bacia con passione il fidanzato Julio Iglesias Jr., 51 anni, a Roma

La 37enne ha condiviso alcune foto di una serata trascorsa con alcuni amici e Julio Jr, 51 anni, in un locale nella Capitale.

In alcuni scatti appare abbracciata alla sua dolce metà e si scambiano baci bollenti.

Il loro amore è nato oltre un anno fa, hanno infatti festeggiato 12 mesi di relazione lo scorso 11 maggio.

La coppia è insieme da più di un anno e la passione non ha fatto altro che crescere

Si sono conosciuti a Miami, dove la showgirl si è trasferita da tempo portando con sé anche Leonardo, il figlio avuto quasi 7 anni fa dall’ex velino Pierpaolo Pretelli.

E proprio in questi giorni Leo, come lo chiamano in famiglia, è stato con il padre e la sua nuova compagna Giulia Salemi.

I tre hanno anche raggiunto Margherita, la sorellina di 6 anni della Salemi, che è molto legata a Leo.

Giulia poche ore fa ha raccontato di essere però triste dopo aver dovuto salutare il bambino: “Siamo off. Sveglia alle quattro, Pierpaolo ha accompagnato Leo in Spagna per partire per Miami, siamo tutti veramente giù di morale”.

I due hanno fatto tappa nella Capitale per qualche giorno prima di ripartire per Miami

“Senza bambini c’è silenzio, manca qualcosa. Manca la gioia, la felicità, siamo stati veramente troppo bene. Ieri abbiamo concluso in bellezza in un agriturismo”, ha aggiunto in una Instagram Story.

Parlando poi del rapporto tra il figlio di Pier e la sua sorellina ha concluso: “Tra di loro si sono videochiamati ieri sera. Non sono proprio fidanzatini. La Marghe ha detto che per lei Leo è un fratellino. Si sono promessi di videochiamarsi tutti i giorni da Miami”.