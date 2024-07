''Tutto quello che desidero'': Alena Seredova col marito e tutti i figli in vacanza per quattro giorni di pura felicità

La 46enne è volata in Spagna con Alessandro Nasi e i tutti e tre i suoi figli

Alle Baleari si è goduta quattro giorni stupendi che rappresentano tutto quello che desidera

Alena Seredova non avrebbe potuto chiedere di più: qualche giorno di vacanza con tutti i suoi affetti più grandi.

L’ex modella di origine ceche ha scelto la Spagna, e per la precisione l’isola di Maiorca, per godersi questa bollente estate insieme ai familiari.

E’ volata alle Baleari con il marito Alessandro Nasi, sposato nel 2023, e tutti e tre i suoi figli, ovvero Luis Thomas, 16 anni e mezzo, e David Lee, 14 e mezzo, e la piccola Vivienne Charlotte, 4.

Alessandro Nasi, marito di Alena, gioca con i figli avuti da lei con Gigi Buffon, Luis Thomas e David Lee, e con la piccola Vivienne Charlotte

I primi due sono il frutto del primo matrimonio con Gigi Buffon, durato dal 2011 al 2014. La piccolina invece l’ha avuta con l’attuale compagno manager.

Alena ha voluto condividere una serie di immagini delle vacanze su Instagram. Gli scatti ritraggono il gruppo mentre gioca e si diverte sotto il sole, in piscina o sulla spiaggia.

Vicino alle foto Alena ha scritto: “Noi cinque”. Poi negli hashtag ha sottolineato tutta la sua gioia per questa breve ma bellissima vacanza.

Alena Seredova, 46 anni, si rilassa in Spagna con il marito Alessandro Nasi

Alena felice insieme a tutti e tre i suoi figli

Per lei sono “quattro giorni di felicità” che rappresentano “tutto quello che desidera”.

Non molto tempo fa intervistata da ‘Le Iene’, Alena aveva parlato di tradimenti sottolineando che per lei sono una cicatrice che resta per sempre.

Interrogata sull’argomento dal programma di Italia1, lei che un tradimento lo ha subito aveva spiegato: “Gli uomini dicono che adorano la moglie ed è l’unica donna che vorrebbero sposare, e poi magari vanno in giro”.

Alena e Ale con la piccola Vivienne Charlotte

“Per me il sesso non è la cosa più importante, tradire la mia fiducia, è più magari un messaggio che in sé l’atto…”, aveva aggiunto.

“La cicatrice rimane, ti ricorda sempre cos’è successo”, aveva concluso.