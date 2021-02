Barbara D'Urso: 'Due o tre milioni di italiani mi seguono qualsiasi cosa faccia'

Barbara D’Urso non teme la concorrenza. Da anni colleziona ottimi ascolti con i suoi programmi su Canale 5. La bella 63enne è molto sicura dei suoi ‘fedelissimi’, a Blasting News confessa: “Due o tre milioni di italiani mi seguono qualsiasi cosa faccia”.

Carmelita non ha paura della fatica. Occupa una bella porzione del palinsesto della rete ammiraglia dei Biscione con i suoi Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live - Non è la D’Urso. Riesce a tenere testa a tutti e il pubblico la premia. “In tutti questi anni di conduzione mi sono adattata al gusto del pubblico e, grazie a ciò, ho conquistato la mia porzione fedele di italiani, che per fortuna sono tanti. Avere di base due/tre milioni di persone che ti seguono sempre, qualunque cosa tu faccia, trovo sia un grande successo. Ogni volta quindi mi adeguo a ciò che loro vogliono e si aspettano, che so di preciso cos'è: ormai conosco bene il mio pubblico!”, spiega.

Al momento non ci sono sogni nel cassetto. “Direi che le mie giornate sono già abbastanza piene”, sottolinea Barbara. Nel passato rifarebbe tutto: “Non rinnego assolutamente nulla”. Quando le si domanda quali siano i suoi progetti futuri la D’Urso non ha dubbi: “L'unica cosa che voglio è portare successi all'azienda per cui lavoro, Mediaset. 'Live-Non è la D'Urso' si è imposta anche come trasmissione di informazione, tanti politici amano venire da me, ma non manca l'intrattenimento. Cinque ore di diretta la domenica sera, che piacciono molto e di cui sono orgogliosa. Dopo le prime due puntate, i soliti che vivono per attaccarmi dicevano che avrei chiuso a breve, invece siamo già a 70 puntate e la strada è ancora meravigliosa!”.

Stakanovista instancabile, Barbara persegue anche sane abitudini alimentari nel quotidiano e si tiene in forma con l’attività fisica: “Una delle mie più grandi passioni è sicuramente la danza classica che coltivo dall'età di cinque anni. Ma per spaziare, pratico anche il pilates e da quasi un anno la kick boxe”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/2/2021.