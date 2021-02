Barbara D'Urso, rara foto col padre: guarda

Barbara D’Urso pubblica sul suo profilo Instagram una rara foto in cui è immortalata insieme al padre Rodolfo. L’uomo tiene in braccio uno dei sue due figli. La conduttrice dall’ex Mauro Berardi ha avuto Giammauro, nato nel 1986, ed Emanuele, venuto al mondo nel 1988. “Mi manchi”, scrive.

Carmelita, 63 anni, è la primogenita della famiglia, ha ben cinque fratelli: Daniela (1960) ed Alessandro (1965), nati, come lei, dal primo matrimonio del papà Rodolfo, e Riccardo (1970), Fabiana (1973) ed Eleonora (1975), venuti al mondo dopo le seconde nozze del genitore con Wanda Randi, che la presentatrice considera la sua seconda madre.

VIDEO

Con papà Rodolfo Barbara ha avuto un rapporto segnato tra alti e bassi, soprattutto a causa della sua partenza per Milano per tentare di entrare nel mondo della moda quando aveva 19 anni, ma con cui alla fine, per merito di Wanda, si è riconciliata definitivamente. La perdita del genitore, sopraggiunta il 27 dicembre 1996, l’ha devastata. La D’Urso sente la mancanza del padre ogni giorno, come pure della mamma, di cui è rimasta orfana all’età di 11 anni, il 23 agosto 1968.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/2/2021.