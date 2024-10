L’attrice, in chiusura di puntata: “Se ne andrà in queste ore. Ciao Laura”

Finisce al centro di una bufera sui social, ma alla fine non ci sta. Beatrice Luzzi replica dopo l'esplosione della polemica per il saluto in diretta al GF all'ex suocera in fin di vita. L’attrice, ora opinionista nel reality show, a fine puntata lo scorso giovedì aveva voluto rendere omaggio alla donna. Le sue parole hanno però generato il polverone mediatico.

La 53enne aveva detto: “Approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera, ci sta salutando a tutti in queste ore, se ne andrà. E non potendo essere lì con lei per darle l'ultimo saluto, lo faccio da qua. Ciao Laura”.Su X si era immediatamente parlato di “condoglianze anticipate”, etichettandole come di pessimo gusto. “Neanche noi arriviamo a tanto”, aveva commentato una nota agenzia funebre quasi scandalizzata.

Beatrice però non rimane in silenzio. “Vergognatevi”, sottolinea, replicando alle critiche ricevute. Anche il suo ex, Alessandro Cisilin, da cui ha avuto i suoi Valentino nel 2008 ed Elia nel 2010, ha detto la sua su Facebook, schierandosi dalla parte della Luzzi. “Sono il figlio di Laura, alla vagonata di odiatori-haters senza motivo e alla testata che ha qui sollevato il nonsisaquale ‘caso’ sul saluto discreto di Beatrice a una donna in fin di vita, consiglio di uscire dai social e farsi una vita che altrimenti ne perderete il senso, oltre che il rispetto per le persone”.