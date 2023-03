Beatrice Valli e Marco Fantini: il baby shower per la quarta figlia in arrivo è extra lusso, guarda 

L’influencer 27enne e il compagno 31enne con i loro bimbi alla festa

All’evento anche la neomamma Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti

Beatrice Valli e Marco Fantini organizzano un baby shower extra lusso per l’arrivo della loro quarta figlia, che nascerà tra poco. E’ tutto curato alla perfezione. Alla festa invitano tutti gli amici più cari e la famiglia: all’evento a Milano arrivano pure la neo mamma Bianca Atzei insieme al compagno, la ‘iena’ Stefano Corti. La coppia è legata agli ex volti di Uomini e Donne da un profondo legame.

Beatrice Valli e Marco Fantini: il baby shower per la quarta figlia in arrivo è extra lusso

Beatrice è bella e romantica con indosso il vestito corto color panna. Anche i figli sono tenerissimi con indosso abiti chiari. Con la 27enne e il 31enne ci sono Alessandro, 9 anni, che la Valli ha avuto dall’ex Nicolas Bovi, Bianca, 5, e Azzurra, 2, le bimbe nate dal rapporto con Marco, iniziato nel 2014 nel dating show di Maria De Filippi.

Gli addobbi del party sono tutti nei toni chiari e chiaramente il rosa, dato che la bebè che arriverà sarà ancora femmina. Un grande orso di peluche troneggia nella sala. In una ‘zampa’ tiene tanti palloncini.

L'evento è curatissimo: la valli e il compagno, insieme ai loro bimbi, sono felicissimi

La giornata, splendida, rende tutti ancora più raggianti. La gravidanza è agli sgoccioli: a giorni la Valli abbraccerà la sua piccolina, di cui ancora non ha voluto svelare il nome.

Beatrice condivide sul suo profilo tante storie del baby shower. Poi arriva anche un post. “Qui aspettiamo solo te. Sei arrivata in un momento inaspettato ma ti desideravamo così tanto che non vediamo l’ora di vederti (visto che in nessuna ecografia siamo riusciti a farlo) - scrive - Una cosa è certa: assomiglierai al tuo papà come le altre due donnine”.

A Milano la giornata è soleggiata: il baby shower è perfetto

L’influencer è entrata nella 34esima settimana di gravidanza. Lo scorso febbraio, quando era alla 31esima, aveva rivelato di aver preso 14 chilogrammi per la gestazione e subito precisato: “Ma non mi interessa, li perderò poi dopo”. Specificando alle follower: “Non prendetemi come esempio”.