''Non è piatta...'': Beatrice Valli mostra la pancia a due mesi dal parto

Beatrice Valli nelle sue storie si fa vedere in bikini in spiaggia mentre si gode le vacanze al mare con la sua famiglia. La bolognese 28enne mostra la pancia a due mesi dal parto e lancia un messaggio di body positivity. “Non è piatta - sottolinea - ma va bene così”.

Madre di Alessandro, 10 anni, avuto dall'ex Nicolas Bovi, Beatrice si è innamorata del 31enne Marco Fantini a Uomini e Donne e ha dato alla luce due femminucce: Bianca, 6 anni, e Azzurra, 2. Il 24 aprile ha partorito la sua quarta figlia, Matilda Luce. A distanza di poco più di 60 giorni in costume scopre il suo ventre orgogliosa.

"Sì, questo è un corpo normale di una donna che ha partorito da soli due mesi", scrive su Instagram. "Non fatevi ingannare da chi dopo pochissimo tempo ha la pancia piatta e la ostenta per farvi vedere che sono già tornate in forma”, sottolinea Beatrice. Poi conclude: “Va bene così come siete, io ci ho messo più di un anno con Azzurra e stavo bene comunque”.

La Valli è fiera del suo corpo. Al mare ritrova lo sprint ideale e si riposa, in attesa di un autunno pieno di cambiamenti. Lei è il marito hanno acquistato uno splendido appartamento in un nuovo grattacielo a Milano, in zona CityLife, lo stesso dove Fedez e la moglie Chiara Ferragni hanno comprato l’attico. La coppia insieme ai bimbi traslocherà lì. C’è tutta la casa da arredare: sarà abbastanza impegnativo.