La conduttrice ed ex opinionista del GF Vip precisa: “Non cerco un compagno a tutti i costi”

Sui 50 anni compiuti commenta: “Mi piace dire che ho 25 anni per gamba”

Adriana Volpe è assolutamente single dopo il divorzio da Roberto Parli, da cui ha avuto la figlia Gisele, 12 anni il prossimo 11 agosto. A Gente la conduttrice confessa: “In amore sono chiusa a riccio”. Però le piacerebbe trovare un uomo che rispecchi alcune caratteristiche.

Adriana Volpe dopo il divorzio da Roberto Parli: ''In amore sono chiusa a riccio, ma vorrei un uomo che…''

Adriana, quando le si domanda se abbia una schiera immensa di corteggiatori, rivela: “Mah, insomma. Diciamo che mi piace ricevere complimenti, ma sono un po’ chiusa a riccio e non incoraggio alcun tipo di avance”. Poi aggiunge: “Non cerco un compagno a tutti i costi, anche perché sono serena nella mia singletudine e sono profondamente appagata dall’amore di mia figlia. Ma se dovessi esprimere un desiderio accanto a me vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi, rispettando i miei tempi, capace di farmi sorridere e donarmi quel pizzico di leggerezza che spesso un po’ manca”.

Fisico statuario, sui 50 anni compiuti da poco, la presentatrice ex ex opinionista del GF Vip, dal prossimo settembre nuovamente nel cast di BellaMà, condotto da Pierluigi Diaco su Rai Due, sottolinea: “Mi piace dire che ho 25 anni per gamba, che è un altro modo di dire che sono una neo cinquantenne. Se mi guardo allo specchio mi piaccio, mi voglio bene, ma non è sempre stato così”.

La Volpe spiega: “Da piccola ero lunga lunga e magrissima, avevo i capelli scuri e mi sembrava di somigliare a Olivia di Braccio di Ferro. Crescendo, complice lo sport praticato, nuoto agonistico, danza, a ginnastica artistica, il corpo si è strutturato, non sono più così sottile, sono più donna e ho anche imparato a valorizzarmi con abiti dai modelli più adatti al mio corpo. Lo stesso vale quando vado al mare. Trovo gli interi più chic, ma amo indossare anche i due pezzi, che mi permettono di avere un’abbronzatura più omogenea, così da poter scegliere qualsiasi tipo di scollatura”.