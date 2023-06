''Mi ha supplicato di tornare con lui'': Drusilla Gucci racconta il ritorno di fiamma con Francesco Chiofalo

L’ereditiera 29enne spiega i motivi che l’hanno spinta alla reunion col romano 34enne

Sugli hater che la criticano per la storia con Lenticchio dice: “Li compatisco”

Drusilla Gucci, figlia di Uberto e Stefania Gucci, pronipote di Guccio Gucci, fondatore della casa di moda, racconta a Fanpage il ritorno di fiamma con Francesco Chiofalo. In una lunga intervista in cui si mette completamente a nudo, senza filtri, sulla reunion col romano 34enne rivela: “Mi ha supplicato di tornare con lui”. Gli hater la criticano per la storia con Lenticchio e non solo, lei è categorica: “Sono frustrati, li compatisco”.

Laureata in Lingue e Letterature straniere, un master in Garden design, la 29enne, riservata e di indole solitaria, sembra essere molto diversa da Chiofalo. Eppure lui l’ha riconquistata. “Mi ha supplicato, ha fatto molte scene, ha detto che è cambiato, che è un’altra persona. Sì, sì vediamo - spiega Drusilla - Lui è convinto che la causa della rottura fosse la mia gelosia. Ma non è così, sono molto sicura di me, non temo alcun tipo di rivale. Più che altro per due anni, mi sono adattata alla vita di Francesco. Sono stata io ad andare a Roma, lui non è mai venuto a Firenze. Ho acconsentito a riprovarci, però ora la musica deve cambiare. Se gli interesso, deve venire lui da me e inserirsi nella mia vita”.

C’è chi ha accusato la coppia si aver finto l’addio per accendere i riflettori su di loro, la Gucci commenta: “Non me ne può fregare di meno. Sul web ormai, uno prende e ti accoltella per sport. Sono persone frustrate che non hanno una vita propria. Se trovi il tempo di venire a insultarmi sotto ai miei post, fai davvero una vita orrenda. Provo compassione”.

Quando le si domanda come abbiano i genitori abbiano accolto il ritorno di Francesco, la ragazza svela: “Mi amano molto, quindi mi lasciano compiere in libertà le mie scelte, a patto che io sia tranquilla e felice”. Chiofalo, prima della rottura, le ha chiesto di sposarlo, la Gucci sulle possibili nozze chiarisce: “Francesco dice un sacco di cose. Se uno dice di volersi sposare dopo cinque mesi, mi viene il sospetto che non ci stia con la testa. Per carità, io non ci penso proprio. Sono una persona solitaria, se decidessi di sposarmi forse lo farei oltrepassati i 40 anni. Ora stai a vedere, dopodomani mi sposo… Vediamo come si comporta, intanto gli ho appena dato una seconda possibilità, il matrimonio mi sembra un po’ prematuro. Se si comporta bene, vedremo”.