''La crisi del settimo anno con Stefano l’avevamo pure superata'': Belen torna a parlare dell'addio a De Martino e spiega perché oggi è diversa

Dal 20 novembre sarà al timone di “Amore alla prova - La crisi del settimo anno” su RealTime

Belen Rodriguez si riprende la tv. Dal 20 novembre sarà al timone di “Amore alla prova - La crisi del settimo anno” su RealTime. E’ entusiasta. Su DiPiù Tv la showgirl 40enne racconta la nuova trasmissione e torna a parlare anche dell’addio con De Martino. “La crisi del settimo anno con Stefano l’avevamo pure superata, ma…”, confessa.

Nel programma alcune coppie si racconteranno, affrontando proprio la famosa crisi del settimo anno. Facendo riferimento a questo, l’argentina in merito al suo privato col conduttore 35enne da cui ha avuto il primogenito Santiago, sottolinea: “La crisi del settimo anno con Stefano l’avevamo pure superata, ma alla fine dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati".

La Rodriguez a distanza di mesi è riuscita a ritrovare la serenità nel rapporto con l’ex ballerino di Amici. Anche con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto Luna Marì, non ci sono più tensioni. E’ perché Belen con la maturità è cambiata. "In questo periodo mi sento una donna diversa, più sicura di me – aggiunge – Certo, il fisico non è più quello di quando avevo trent’anni, ma comunque non mi sento vecchia. Ho acquisito più consapevolezza. E forse pure un pizzico di saggezza in più".