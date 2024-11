''All’inizio lui mi ha mentito sulla sua età'': Luca Calvani al Grande Fratello rivela com’è nata la storia d’amore con il compagno Alessandro

L’attore ha 50 anni, il compagno Alessandro ne ha 34

I due sono insieme da circa otto anni e ora gestiscono insieme il resort ‘Le Gusciane’ in Toscana

Luca Calvani ha raccontato al Grande Fratello com’è iniziata la sua storia d’amore col compagno Alessandro.

L’attore 50enne, che durante la sua lunga carriera ha recitato anche nella serie tv ‘Sex and The City’ con Sarah Jessica Parker, è tra i concorrenti dell’edizione in corso del reality di Canale5.

Qui il toscano ha ricordato come otto anni iniziò a frequentare Alessandro Franchini, che ha 16 anni meno di lui.

“La prima sera vedevo le lucciole intorno a noi, è stato bello”, ha affermato.

Dopo la serata trascorsa insieme lui lo riaccompagnò alla sua auto: “Rimontiamo in macchina, guido io, lui mi fissava, sentivo il suo sguardo che mi friggeva sulle tempie. Zitti tutti e due tutto il tempo”.

Arrivati alla vettura di Alessandro, i saluti: “Lui è partito per Viareggio e io sono ripartito per Prato”. Ma Calvani non ha resistito: “Dopo un chilometro gli ho telefonato. E siamo stati al telefono per otto anni…”.

Così hanno continuato a frequentarsi: “E’ inizia questa relazione, lui mi veniva sempre a trovare la sera tardi. Stavamo sempre in riva al mare, lui portava il gelato e le birre, eravamo sempre li fino a tardi a parlare davanti al mare”.

Nel 2019 i due sono andati a convivere dopo che hanno avviato la loro attività, lo stupendo resort in Toscana ‘Le Gusciane’, non distante da Camaiore, che sta ottenendo grande successo e molti riconoscimenti.

“Abbiamo iniziato a convivere cinque anni e mezzo fa, nel 2019. Due anni e mezzo dopo. Ci eravamo conosciuti nel 2016 e siamo andati a convivere nel marzo 2019. Quando abbiamo comprato il casale, prima abitavamo ognuno a casa sua”, ha spiegato.

Fino a quel momento distavano circa un’ora di auto l’uno dall’altro, ma comunque la distanza non era un problema.

Alessandro abitava con i genitori. Inoltre avrebbe mentito su due cose a Luca: “All’inizio mi ha mentito sulla sua età, mi ha detto che aveva due anni in più… mentì anche sulla sua taglia di scarpe, mi disse che aveva un 39, ma si vergognava perché aveva un 37 e mezzo massimo 38… Gli volevo comprare un paio di scarpe da ginnastica e mi disse di no”.

Luca Calvani ha anche una figlia, Bianca, nata 15 anni fa dalla relazione con la produttrice Francesca Arena. La ragazza ha un ottimo rapporto sia con suo padre che con il suo compagno.