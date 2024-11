L'insegnante di Sonia Bruganelli a 'Ballando', Carlo Aloia, rivela che la figlia potrebbe nascere a momenti: ''Spero aspetti domenica''

La moglie del 38enne, Jlenia Intravaia, 30 anni, è agli sgoccioli con la gravidanza

I due stanno insieme dal 2010: facevano coppia anche sulla pista da ballo

Carlo Aloia lo confessa in diretta tv, seduto accanto a Sonia Bruganelli. L’insegnante di danza con cui la produttrice 50enne fa coppia a Ballando con le Stelle a La Vita in Diretta rivela che la figlia potrebbe nascere a ore. “Spero che aspetti domenica”, sottolinea ironico. Il 38enne, infatti, sabato sera sarà impegnato nel dancing show di Milly Carlucci su Rai1.

Jlenia Intravaia, 30 anni, è agli sgoccioli con la gravidanza. I due stanno insieme dal 2010, hanno pure fatto coppia in pista, come ha svelato Carlo in un’intervista a Novella 2000. La Bruganelli è molto legata ad Aloia, che considera già quasi come un ‘fratello’. “Carlo sta per diventare padre a ore. Jlenia aspetta domenica...!”, dice l’ex moglie di Bonolis. Alberto Matano precisa: “Più che a lei dovete dirlo alla bambina”. Il ballerino commenta scherzoso: “Sì, alla bimba... Io le ho detto: 'Aspetta domenica che papà sarà qui’”. Il conduttore prova a farle svelare il nome scelto per la piccola, ma Aloia non apre bocca. Attende che nasca e poi lo dirà.

Carlo a Novella sulla scoperta della cicogna in arrivo aveva svelato: “Eravamo in piena ristrutturazione della casa, io ero preso con i lavori quando mi ha chiamato sua sorella per dirmi che Jlenia aveva bisogno di me. L'ho raggiunta e lei era strana, perché non sapeva come avrei reagito. Poi mi ha presentato il test e io all'inizio non capivo: stava male? Ho guardato meglio c'erano due linee e la scritta ‘tre settimane’. Non le ho detto niente, l'ho solo abbracciata poi mi sono rivolto a sua madre chiedendole un bicchiere d'acqua. E anche una sedia! Ora manca veramente poco: non vedo l'ora di conoscere mia figlia. Mia moglie mi prende in giro perché mai avrei pensato di dare via la mia Mercedes Coupé, ma ora sto pensando a una station wagon. All'inizio Jlenia non ci credeva mentre ora mi dice: ‘Significa proprio che sei innamorato…’”.