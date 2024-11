''Mia madre è sola da 15 anni, l'idea di un compagno la schifa'': Naike Rivelli piange in tv per la situazione sentimentale di Ornella Muti

La primogenita 50enne della diva 69enne parla della mamma a La Volta Buona

Naike Rivelli si era ripromessa di non versare lacrime in diretta tv, ma a La Volta Buona alla fine cede. La 50enne piange in tv per la situazione sentimentale di Ornella Muti. A Caterina Balivo sottolinea: “Mia madre è sola da 15 anni, l’idea di un compagno la schifa”.

La conduttrice le domanda se sia cresciuta dovendosi confrontare perennemente con la bellezza della famosissima mamma. “Ero e sono innamorata della mamma. Il paragone era fatto dagli altri, ci sono cresciuta sentendomi dire questo, ‘Ma lei è più bella’. Però lei è effettivamente per me la donna più bella del mondo”, replica Naike.

Osservando alcuni filmati in cui l’attrice parla della primogenita, si commuove. “Mamma oggi ha una voce diversa, oggi la vedo così sola in realtà. Perché? Perché sì, è una donna sola. Ha avuto noi tre figli, un compagno importante e poi tante sofferenze. Oggi penso che sono 15 anni che vive da sola, senza una carezza da un compagno…”, commenta con la voce rotta. “E lei è felice, cavolo! Non le serve più niente: ci siamo noi, i nipoti, non le serve più niente”, sottolinea la Rivelli.

Naike prosegue: “L’ammiro molto, soprattutto in un mondo che sta cambiando, dove oggi sono più importanti i follower che hai in confronto alla carriera che hai fatto e quello che hai dato. Magari oggi vorresti raccogliere di più e non c’è spazio per te, in Italia, eh! Perché nel resto del mondo è molto amata”.

La Balivo le domanda: “Perché Ornella Muti non è più al cinema?”. “Intanto l’anno scorso ha fatto due film, uno che è stato nella top ten di Netflix. Mamma, però, ora fa molto teatro, non ama più perdere troppo tempo andando all’estero, andare in luoghi dove deve chiudersi per tre settimane. Fa le sue serate a teatro, 3 o 4 al mese, e vuole stare a casa. Ha lavorato da quando aveva 12 anni, ha quattro nipoti e un quinto in arrivo: vuole stare a casa. E’ una sua scelta”, chiarisce Naike.

“Tu vorresti un compagno accanto a lei?”, le chiede Caterina. Naike dice la sua: “Io la voglio felice e oggi penso che dopo tanto tempo che se l’è domandato, lei non lo voglia più. Forse io ho trovato l’amore 7 anni fa e penso che lei un vero amore che l’abbia amata perché si chiama Francesca Rivelli non l’abbia mai trovato. E’ terribile? Ma è così. Quando sei a quei livelli gli uomini si innamorano di tutto il pacchetto. Infatti mamma si è disamorata, non si fida più, preferisce passare il suo tempo con i nipoti. Anche l’idea adesso la schifa". Poi però conclude: “Ma io penso che se trovasse una persona giusta che magari la potesse accompagnare, forse le farebbe bene. O forse non le serve. Si vedrà, l’appello io l’ho fatto”.