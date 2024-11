Corona rivela il nome che darà al figlio e pubblica foto con Moric, Carlos e fidanzata incinta: ''La mia splendida famiglia non allargata''

Fabrizio diventa sentimentale: a poco più di un mese dalla nascita del secondogenito mostra la serenità ritrovata

Tra il 50enne e l’ex moglie 48enne è da tempo tornata la pace, anche lei aspetta di conoscere il bebè

Fabrizio Corona diventa sentimentale. Sul suo profilo pubblica una foto in cui è immortalato in un bar a Milano seduto al tavolo insieme all’ex moglie Nina Moric, al primogenito Carlos e alla fidanzata Sara Barbieri incinta. “Ecco la mia famiglia, ma non è allargata”, dice nel post che accompagna l’immagine. Svela anche il nome che darà al figlio: si chiamerà Thiago.

Il 50enne ha ritrovato grande serenità, merito anche del suo secondo figlio in arrivo. A poco più di un mese dal parto della 24enne, l’ex re dei paparazzi si fa vedere pure con l’ex 48enne, con cui è ormai in pace e armonia, e il suo adorato ragazzo 22enne, entusiasta dell’arrivo del fratellino.

Corona scrive: “Ecco la mia splendida famiglia. Tutto ciò che davvero ho saputo creare. So bene che non è facile vivere con me, di fianco a me, non è facile nemmeno per me, credetemi. Eppure attraversando mille tempeste, pianti, gioie e anche tragedie, siamo arrivati fino qui. Adesso aspettiamo Thiago, al quale daremo solo amore, cercando di migliorare, ogni giorno: errore su errore. La perfezione non esiste, ma vi prego di non chiamarla famiglia allargata: l’amore non si allarga come un maglione... L’amore investe tutto, altrimenti è solo un’illusione passeggera”. La maturità gli ha regalato saggezza e ha attenuato i suoi tormenti interiori.