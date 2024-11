La 35enne a settembre scorso aveva criticato il 33enne in un’intervista

“Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino”, aveva sottolineato

Guenda Goria scrive un’appassionata lettera al marito Mirko Gancitano in cui chiede pubblicamente scusa dopo le pesanti accuse. A settembre scorso sulle pagine di Diva e Donna aveva criticato il 33enne. “Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino”, aveva sottolineato la 35enne. Ora sul social, nel suo post accompagnato da tante immagini del siciliano insieme a lei e al loro figlioletto nato lo scorso 25 luglio, Noah, scrive: “Ero arrabbiata e stravolta dalla fatica".

''Ero arrabbiata e stravolta dalla fatica'': Guenda Goria chiede pubblicamente scusa al marito Mirko dopo le pesanti accuse

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria non era stata tenera con il suo Mirko. “Ho passato i primi tre giorni a casa a piangere per il crollo ormonale, per la stanchezza dopo la gravidanza e avevo bisogno di una roccia al mio fianco, ma non c’era…”, aveva svelato. E ancora: “Stiamo costruendo un nuovo rapporto... Si lamenta che lo trascuro e ha ragione, ma da quando è nato Noah la mia attenzione è al 100% per lui…”. “Dobbiamo riassestarci”, aveva concluso.

La 35enne a settembre scorso aveva criticato il 33enne in un’intervista

A distanza di tempo, Guenda si è resa conto di aver, forse, esagerato. E rimedia con dolci dichiarazioni sul social. “Qualche tempo fa ho avuto parole polemiche nei tuoi confronti. Ero arrabbiata. Avevo bisogno di un aiuto, mi sentivo stravolta dalla fatica, dalle emozioni, dalla paura che inconsciamente si presentava nella mia vita. Ti ho sentito distante. O almeno così mi sembrava. Oggi ti osservo e rileggo quei momenti con altri occhi. Quella distanza era solo fragilità”, fa sapere al marito.

Il siciliano la ringrazia sempre via social

“La tua delicatezza nell’ entrare in punta di piedi nella vita di Noah, tenendo la tua attenzione si di me. Mi rendevi forte senza farmene accorgere. Affidandoti al mio istinto, seppur tanto imperfetto. Prendevi le misure per diventare padre, con tante paure e ipocondrie. Oggi ti guardo con il nostro cucciolo e ti trovo STRAORDINARIO. Te lo dico con amore e con onestà. Voglio chiederti scusa per la mia impazienza. Se diventare madre è complesso penso lo sia anche diventare padre. E nessuno ci insegna come fare. Il tuo modo di tenere unita la nostra coppia e la nostra famiglia ti rende speciale e so che Noah sarà molto fortunato ad averti sempre accanto. Ti amo. La tua ‘rompiscatole’ del cuore”, conclude l’ex gieffina vip.

Mirko è felice e commenta: “Quando NOAH mi ha stretto le dita tra i suoi piccoli pugni mi ha reso suo per sempre. Il resto è naturale e tu sei una mamma fantastica. Potevi anche non scrivere queste parole, io so e capisco tutto. Love you”.