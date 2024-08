Belen è già tornata di nuovo single? L’indiscrezione di ''Diva'' e le foto delle vacanze in famiglia

La showgirl 39enne anche questa estate è andata ad Albarella con i genitori e i due figli

La rottura sarebbe arrivata a sorpresa dopo le vacanze in Sardegna. Belen Rodriguez sarebbe già tornata di nuovo single. L’indiscrezione arriva da Diva e Donna che titola in copertina: “Belen è tornata single. Con Angelo è già finita e confessa: ‘Ora ho paura di invecchiare da sola…’”. La showgirl 39enne della possibile rottura con Angelo Edoardo Galvano, ingegnere 34enne, non dice una parola. Sul social pubblica foto e video della vacanza in famiglia. Anche questa estate è tornata ad Albarella, isola situata nel mare Adriatico settentrionale, vicino al delta del Po, con i genitori e i due figli Santiago, 10 anni, e Luna Marì, 3.

L’ultimo avvistamento di Belen e Galvano risale ormai a più di un mese fa: il ragazzo era con lei alle nozze della sorella dell’argentina, Cecilia Rodriguez, che il 30 giugno scorso in Toscana ha sposato Ignazio Moser dopo 7 anni di fidanzamento. I follower attenti nel corso del tempo hanno notato questo allontanamento tra i due e si sono chiesti se ci fossero stati i titoli di coda. Parrebbe sia così.

Non emergono nuovi particolari sulla rottura improvvisa. Belen posta solo momenti di relax insieme alla madre Veronica Cozzani, al padre, Gustavo Rodriguez e ai pargoli. Si prepara al ritorno in tv in autunno.

Come svelato a Tv Sorrisi e Canzoni, La Rodriguez tornerà protagonista nel piccolo schermo. Dopo l’estate condurrà due programmi. Sarà al timone di “Only Fun - Comico Show” su Nove, lo presenterà insieme ai PanPers. Su Real Time presenterà “Amore alla prova - La crisi del settimo anno”, show in cui alcune coppie in crisi si metteranno in discussione.