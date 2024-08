Benjamin Mascolo, nuova vita e nuovo look: il cantante in vacanza mostra i capelli lunghissimi 

Il cantante si rilassa in montagna: a novembre scorso ha sposato a sorpresa Greta Cuoghi

Tornato a Modena, dopo la fine della relazione con Bella Thorne, è rinato

Si sente rinato. Benjamin Mascolo assapora ogni istante della sua nuova vita che affronta quotidianamente con un nuovo look. Il cantante si mostra in vacanza con i capelli lunghissimi: è la prima volta che li porta così, selvaggi, tenendoli in ordine addirittura con un elastico.

Il 31enne è tornato ad esibirsi con Federico Rossi: il duo Benji & Fede è tornato a calcare il palcoscenico a quattro anni dall’addio. Mascolo ha ritrovato serenità ed equilibro dopo la travagliata storia d’amore con Bella Thorne negli States. Tornato a Modena, accanto agli affetti più cari, ha avuto la serenità necessaria. L’amore, poi, l’ha portato lontano: a novembre scorso ha sposato Greta Cuoghi, ragazza lontana dal mondo dello showbiz.

In questi giorni Benjamin si trova in montagna, sulle Dolomiti. Sul suo profilo Instagram pubblica alcune foto che lo immortalano immerso in un lago ghiacciato o mentre corre accanto a un amico. Fa lunghe camminate: si impegna duramente col trekking per arrivare in vetta.



I capelli dietro li porta sciolti, i ciuffi davanti li porta legati. Sorride entusiasta e scrive: “Non chiedere permesso per fare ciò che ami”. Gli eccessi, l'alcol e le droghe, fortunatamente solo solo un ricordo, come pure la depressione, che l'ha segnato, sì, ma ora sa cosa gli serve veramente per stare bene.