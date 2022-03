Belen e i fratelli sul Monte Bianco per lo shooting, spunta anche Stefano...

Uno shooting mozzafiato ad alta quota, i Rodriguez per il loro brand di famiglia, Hinnominate, fanno le cose in grande. Con lo skyway Monte Bianco arrivano fino a 3500 metri di altezza per degli scatti unici. Il weekend è tutto dedicato alla nuova campagna del marchio, o quasi. Con Belen e i fratelli Cecilia e Jeremias sulla neve per una due giorni principalmente di lavoro c’è anche Stefano De Martino, l’ex che per la seconda volta, ormai, non sembra più tanto ‘ex’…

Il conduttore 32enne e la showgirl 37enne non regalano una foto in coppia che ufficializzi una volta per tutte il presunto secondo ritorno di fiamma. Sia Stefano che l’argentina, però, si fotografano in una baita di montagna che pare essere proprio la stessa.

Il servizio fotografico è suggestivo: i Rodriguez posano in vetta con la nuova linea invernale dei vestiti che producono. Chechu e Belenita sono sensuali e ammiccanti, nonostante i capi siano il massimo del confort.

Finito lo shooting si ritorna a Courmayeur. Cecilia si regala un bel bagno rilassante in camera col fidanzato, Ignazio Moser, anche lui insieme all’allegra compagnia.

Belen, invece, si scatta le fotografie in baita e le condivide. De Martino la imita: le pareti alle sue spalle paiono identiche a quelle immortalate dalla showgirl.

Stavolta non ci sono scuse: Santiago non è con loro, è rimasto a Milano, dove ha festeggiato il compleanno della nonna, Veronica Cozzani, insieme a Gustavo Rodriguez. I due sono stati soli, soletti…

