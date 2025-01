''Ho chiuso con gli uomini, ora divento lesbica'': Belen si lamenta dei suoi ex fidanzati in tv

La showgirl 40enne riceve il suo 32esimo Tapiro d’Oro e confessa di essere single e felice

E’ finita anche con Angelo Edoardo Galvano, Il suo 2025 se lo augura senza ‘momenti bui’

Belen Rodriguez è “la regina delle attapirate”. Così la definisce Valerio Staffelli che le consegna il 32esimo Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. La showgirl argentina sorride, quando l’inviato le sottolinea come i suoi ex compagni stiano ‘spaccando’ mediaticamente, non fa una piega. La 40enne, però, in tv si ‘lamenta’ quasi degli ex fidanzati e confessa: “Ho chiuso con gli uomini, ora divento lesbica”. E' finita anche con Angelo Edoardo Galvano.

''Ho chiuso con gli uomini, ora divento lesbica''

“Mi sei mancato un sacco”, dice Belen a Staffelli. Lui le dà il Tapiro con appeso al collo un corno portafortuna rosso, come da tradizione. “Sa perché? Non la abbiamo più vista dappertutto come prima, cosa sarà successo? I suoi ex vanno a bomba, ha visto Stefano De Martino sta spaccando ai pacchi…”. “Sta spaccando i pacchi”, replica lei ironica. “Corona è tornato in auge”, le fa notare Valerio. “Va beh, ma mica sono passati 10 anni, tutto continua come prima”, controbatte la Rodriguez.

Le arriva un messaggio sul cellulare, Belen guarda per un istante lo schermo, controlla chi le abbia scritto. Staffelli la incalza: “Chi è? Il nuovo fidanzato?”. L’argentina è lapidaria: “No, no, ho chiuso, da adesso in poi divento lesbica. Sinceramente ho voglia di stare da sola, in pace. Sono felice”. L’inviato rimane stupefatto dalla sua ammissione.

Staffelli prova a tornare sull’argomento, Belen, però, single e serena, per il 2025 si augura solo di stare bene. “Questo Tapiro col corno lo prendo come portafortuna per non avere quei periodi in cui non mi voglio far vedere da nessuno”, dice, facendo riferimento ai momenti bui passati, quelli in cui la depressione aveva preso il sopravvento, immediatamente dopo la definitiva rottura con l’ex marito, con cui ora, invece, ha un rapporto cordiale.

Dall’1 gennaio la Rodriguez conduce “Amore alla prova - La crisi del settimo anno”, il docu- reality di Real Time. Si parla proprio di coppie in crisi. A Tv Sorrisi e Canzoni a proposito di coppie e amore ha affermato: “Quando avevo magari 23 anni, facevo delle scenate di gelosia assurde. Oggi preferisco non discutere così tanto. Però una discussione ogni tanto vuol dire che nella coppia ci si parla, ci si confronta. Trovo strane le coppie in cui non si discute mai”. Al momento, però, si è presa una pausa dal batticuore e bacia solo Staffelli nel salutarlo, come sempre.