La showgirl 38enne ora è felicemente legata a Carlo Beretta, 27 anni: “Ho un compagno fantastico”

Mamma di Maddox, 10 anni, l’ex velina vive giorni spensierati in montagna a St. Moritz, dove ha salutato il 2025

Melissa Satta si prende la cover di F. Al settimanale la 38enne parla delle sue relazioni passate, dopo il divorzio da Kevin Prince Boateng, da cui ha avuto il suo unico figlio, Maddox, 10 anni. “Mi dipingono come una mangiauomini, ma sono tutt’altro”, precisa la showgirl.

''Mi dipingono come una mangiauomini, ma sono tutt'altro'': Melissa Satta parla delle sue relazioni dopo il divorzio

L’ex velina si confessa a cuore aperto. "Mi dipingono come una mangiauomini. Io che sono tutt'altro, sempre in tuta e leggins. Quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no. All'inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive”, sottolinea, rimarcando i problemi avuti coi media durante la relazione con Berrettini. "Ci sono cosiddetti giornalisti che per avere un like scrivono di tutto. Sono un personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su Internet e va a scuola. Non sono disposta a tollerare gli insulti”, chiarisce ancora perentoria la Satta.

Su Boateng e il crack Melissa svela: “Con il mio ex marito mi sono trasferita mille volte. A Dusseldorf, a Milano, in Spagna, a Barcellona, a Francoforte, poi di nuovo in Italia, in Turchia a Istanbul. l figlio l'ho avuto a 27 anni, in Germania, lontano da tutto, dalle amiche, dalla famiglia. Ho lottato per continuare ad avere una carriera. Ho lavorato fino all'ottavo mese e dopo mi sono presa soltanto sei settimane. Lui mi diceva: penso a tutto io, non preoccuparti. Sarebbe stato più comodo, ma io volevo costruire qualcosa di mio".

La showgirl 38enne ora è felicemente legata a Carlo Beretta, 27 anni: “Ho un compagno fantastico”. Mamma di Maddox, 10 anni, l’ex velina vive giorni spensierati in montagna a St. Moritz, dove ha salutato il 2025

“Io ho avuto relazioni importanti e lunghe. Con mio marito sono stata dieci anni, l'ho seguito a ogni cambio di squadra. Poi mi sono separata. Ho avuto delle storie, e mi sembra anche normale. Ho passato un anno con Matteo, e ora sto vivendo qualcosa di nuovo e di bello”, prosegue la Satta. In questi giorni è spensierata in montagna, a St. Moritz, dove ha salutato il 2025 con carlo, il figlio e alcuni amici.

Dalla scorsa primavera è legata a Carlo Beretta, 27 anni. “Sono strafelice, ho un compagno fantastico e con mio figlio facciamo tutto insieme, lo sport, i viaggi, weekend. Ho tanti progetti, non potrei chiedere di più”, confida. Sogna anche un secondo bebè, come detto pure in tv. Torna in televisione con Vip al tappeto, condotto da Alessia Marcuzzi con la Gialappa’s Band. Nel programma c'è pure ospite Giulia De Lellis, ex di Beretta, ora fidanzata con Tony Effe. "Si parla solo di questo, e non voglio credere che ci abbiano scelte apposta. Non ci siamo mai incontrate, siamo in due puntate diverse, ma nel caso potevamo farci quattro risate…”, commenta lei.