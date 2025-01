Meghan Markle lancia il suo nuovo programma tv: nel trailer anche Harry, ecco di che si tratta

La 43enne è protagonista di ‘With Love, Meghan’ su Netflix

Si tratta di uno show di ‘lifestyle’, piuttosto salutista, in cui compariranno amici famosi

Nel trailer di lancio si vede anche il Principe Harry

Meghan Markle debutta su Netflix con un nuovo programma che punta a mescolare consigli pratici e conversazioni informali.

Il 2 gennaio, la Duchessa di Sussex, 43 anni, ha annunciato il lancio di “With Love, Meghan”, il suo nuovo show di lifestyle, tramite il suo profilo Instagram appena inaugurato. La serie, che sarà disponibile su Netflix dal 15 gennaio, vede Meghan non solo come conduttrice, ma anche come produttrice esecutiva.

Meghan Markle, 43 anni, nel trailer del suo nuovo programma tv per Netflix 'With Love, Meghan'

Nel post di lancio, Meghan ha condiviso il trailer del programma, scrivendo: “Non vedevo l'ora di condividere tutto questo con voi! Spero che amerete il programma tanto quanto io ho amato realizzarlo. Vi auguro un fantastico anno nuovo! Grazie al nostro incredibile team e alla squadra di @netflix”.

La serie è stata girata a Montecito, in California, dove Meghan vive. Viene mostrata mentre cucina, si occupa di un alveare e prepara decorazioni floreali. Tra gli ospiti presenti nel trailer c’è anche il marito, il principe Harry, 40 anni. Meghan, che con il reale ha due figli, Archie di 5 anni e Lilibet di 3, dice nel video: “Mi piace trasformare qualcosa di ordinario in qualcosa di speciale. Amo sorprendere le persone con dettagli che mostrano quanto ho pensato a loro”.

Nel trailer compare anche il marito di Meghan, il 40enne Principe Harry

In un comunicato diffuso da Netflix, il programma è descritto come “una serie che reinventa il genere dei programmi di lifestyle, mescolando consigli pratici e conversazioni informali con amici”. Il comunicato sottolinea come Meghan metta l'accento sulla semplicità e sull'importanza di trovare la bellezza anche nei gesti quotidiani.

Con un approccio più diretto e meno patinato, “With Love, Meghan” si presenta come un tentativo di avvicinare il pubblico a temi come la convivialità e la creatività, mettendo in primo piano momenti autentici e personali.