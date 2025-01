''Con Giovanni farfalle nello stomaco al primo bacio'': Bianca Guaccero parla di nozze e figli con Pernice dopo 'Ballando'

La 44enne confida la sua emozione per aver finalmente trovato l’uomo giusto

Era dal 2017, anno in cui si è lasciata con l’ex Dario Acocella, che non aveva un compagno

Bianca Guaccero, che torna protagonista in televisione, è felice e innamorata. A Oggi parla di nozze e figli con Giovanni Pernice, 34 anni, il suo maestro di danza a Ballando con le Stelle. I due si sono legati giorno per giorno e hanno poi trionfato al dancing show di Rai1. “Con lui farfalle nello stomaco al primo bacio”, confessa l’attrice e conduttrice 44enne.

Con Giovanni farfalle nello stomaco al primo bacio

“Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto. Con Giovanni è andata così”, svela Bianca. Non pensava che partecipando a Ballando avrebbe trovato l’amore, ma è successo. Quando le si domanda quando sia arrivato questo primo bacio, svela: “Ora posso confessarlo: è arrivato alle prove. Abbiamo iniziato il 9 di settembre e siamo andati in onda il 28. Giovanni dice che quando mi ha vista ha pensato: ‘Bingo’. Io ci ho messo un po’ di più. I primi giorni mi sembrava bello ma troppo perfetto. La verità è che è stato facile riconoscerci: siamo molto simili”.

La Guaccero era sola dal 2017, anno in cui è finita con il suo ex marito Dario Acocella, da cui ha avuto Alice nel 2014. “Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli, è straziante. Io avevo già superato quella fase e in questi anni avevo costruito un mio equilibrio. Ero grata alla vita per quello che avevo, tantissimo secondo me: mia figlia Alice, il lavoro che amo, la mia famiglia. Mi dicevo: ‘Bianca, non puoi avere tutto’. Ero convinta di essere una di quelle persone che hanno meno talento o meno fortuna nei sentimenti, credevo che il mio destino fosse di stare da sola. Ero rassegnata ma non triste”, racconta.

Su Pernice Bianca dice: “In Giovanni ho trovato un compagno di scorribande perfetto, è più matto di me. Da questa intesa è nato tutto il resto. Mi ha conquistato sentire, per la prima volta, che avevo qualcuno accanto che fa il tifo per me, che mi accetta così come sono e mi aiuta a vincere le difficoltà. A volte Giovanni mi dice: ‘Fermati, sono io l’uomo, conduco io il ballo’. Ecco, non ballo più sola. Non sapevo com’è avere un compagno che condivide: ‘Se è faticoso, lo facciamo insieme’”. E ancora: “Tra me e Giovanni l’amore è andato di pari passo col ballo e lo abbiamo portato in tv. Il pubblico non ha mai pensato neanche per un attimo che fingessimo perché quello che ha visto era forte e reale e lo ha condiviso con noi”.

I nove anni di differenza d’età non la preoccupano: “Ma va, io ho 43 anni solo all’anagrafe. E’ lui il serio della coppia”. La Guaccero poi sulle nozze precisa: “E’ presto per adesso. Ora dobbiamo organizzare le nostre vite. Lui ha un impegno di lavoro a Londra, dove vive da anni, e poi si trasferirà a Roma, dove io abito con mia figlia”. Desidera altri figli: “Sì, ho sempre desiderato avere tre figli. Se succedesse sarei la donna più felice del mondo. Amo essere madre”.