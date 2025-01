''Si gira e mi dice: lo organizziamo o no questo matrimonio?'': Costanza Caracciolo racconta la spiazzante proposta di nozze di Vieri

La 34enne, ex velina, influencer e imprenditrice, lo confessa al Corriere della Sera

Costanza Caracciolo ha una vita piena a Milano con il marito e le due figlie. Al Corriere della Sera racconta le sue giornate col 51enne, svela pure la spiazzante proposta di nozze di Bobo Vieri: “Si gira e mi dice: lo organizziamo o no questo matrimonio?”. I due hanno detto di sì il 18 marzo 2019 con rito civile a villa Litta Modignani, nel quartiere di Affori. “Volevamo un’unione informale, senza clamori né gossip, lontana dal caos del centro città”, spiega.

Il tempo dell’ex velina 34enne, influencer e imprenditrice, è sincronizzato con quello di Bobo. Tutto per dedicare tempo a Stella e Isabel, 6 e 4 anni. Costanza spiega: “Christian è un papà presente, stravede per le bambine. Lui le accompagna a scuola e io vado a riprenderle. Ci dividiamo le loro attività extrascolastiche e le varie commissioni da fare. Si cena sempre insieme. E da quando siamo genitori non abbiamo mai fatto una vacanza se non in quattro… ci piace così: il tempo vola, tra lavoro e impegni quotidiani, siamo spesso di corsa, bisogna approfittare di ogni attimo per ricaricarci. Mio marito mi ha fatto capire che devo incanalare al meglio le energie: non faccio più cose forzate e scelgo le persone con cui trascorrere i momenti liberi”.

Quando le si domanda cosa faccia da sola col compagno di vita, la Caracciolo rivela: “Tutto, al di fuori del lavoro. Adoro andare allo stadio con lui a vedere l’Inter, canto anche i cori. E poi siamo un po’ Sandra e Raimondo, litighiamo e facciamo pace. Ridiamo e ci ascoltiamo. Christian a volte si distrae ma va bene… gli mostro gli scatti per le campagne pubblicitarie e mi dice a caso che la foto numero tre è la più bella (intanto, però, gioca alla Play)”.

Poi la siciliana confida: “Quando mi ha chiesto di sposarlo eravamo seduti sul divano, all’improvviso si gira: ‘Lo organizziamo o no questo matrimonio?’. Tra di noi è successo tutto senza sforzo, senza pensare. Dopo tre mesi di fidanzamento avevamo già deciso di fare un figlio”. Sono unitissimi e felici.