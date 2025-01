''Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella Capitale'': Mara Venier spiega perché dal 2025 diventerà quasi una pendolare

La conduttrice annuncia la sua scelta fatta per amore del marito 82enne Nicola Carraro

Parla anche del problema agli occhi causato dalla maculopatia essudativa

Domenica In va benissimo in tv. Mara Venier si gode anche il successo al cinema con Diamanti: Ferzan Ozpetek l’ha fortemente voluta nel cast. A Gente la conduttrice si racconta. La 74enne spiega perché dal 2025, appena iniziato, diventerà quasi una pendolare. “Cambierò vita, dopo 50 anni trascorsi nella Capitale”, svela.

Negli ultimi mesi ha avuto un grave problema agli occhi, Mara chiarisce: “Avevo cominciato da poco a girare quando ho avvertito un fastidio a un occhio. Vedevo male, annebbiato e una sera, davanti alla tv, mi sono accorta di vedere solo da una parte. Ho avuto un’emorragia alla retina causata da una patologia, la maculopatia essudativa, che mi ha portato a sottopormi d’urgenza a un intervento cui ne sono seguiti altri sei, e altri ne dovrò fare per mantenere la situazione sotto controllo. Il professor Cusumano all’inizio aveva detto che non avrei più visto dall’occhio destro, invece, pian piano, ho recuperato un pochino”.

La Venier aggiunge: “Dovrei stare calma e tranquilla, ma mi sbatto come una pazza, lavoro tanto, non mi risparmio mai e faccio su e giù con il treno tra Roma e Milano, di continuo”. Mara chiarisce il motivo per il quale si sposta e cambierà vita: “A Milano c’è mio marito Nicola, che in questo momento non è in gran forma e si sta curando. Qui abbiamo trascorso le feste e, altra rivoluzione del nuovo anno, abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella Capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino. Io mi sposterò per le riunioni, per il programma, per stare con i figli e i nipoti, poi tornerò da lui”.

La presentatrice lo fa per amore di Carraro, 82 anni, conosciuto nel 2000 e sposato nel 2006: “La serenità di Nicola, la sua felicità sono anche le mie. Lui è l’amore grande, la famiglia è in assoluto la cosa più importante ed è giusto che la mia vita ora cambi un po’ orizzonti. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini. La quotidianità diventa preziosa”.