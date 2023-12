Belen e Mara Venier ormai amiche inseparabili: dopo la cena a casa della conduttrice a Roma, insieme al ristorante anche a Milano

La showgirl ha grande feeling con la presentatrice, a cui ha concesso un’intervista-bomba in tv a Domenica In

Con la 39enne e la 73enne c’è anche la madre dell’argentina, Veronica Cozzani, Elio e amici famosi

Lei le ha concesso un’esclusiva intervista bomba in tv, a Domenica In. C’è grande feeling tra Belen Rodriguez e Mara Venier. Le due ormai sono amiche inseparabili. Dopo la cena a casa della conduttrice a Roma di sabato sera, le due si ritrovano insieme al ristorante anche a Milano. Con la 39enne e la 73enne ci sono alcuni amici vip e non solo. La showgirl porta con sé anche mamma Veronica Cozzani e il fidanzato Elio Lorenzoni, che la presentatrice ha conosciuto proprio nella Capitale e che in diretta tv ha definito “un uomo straordinario, pieno di attenzioni per la compagna”.

Si ride con grande gioia. Sedute al tavolo Belen e Mara si divertono un mondo. Con loro c’è Ferzan Ozpetek, regista acclamato dalla critica. Il suo ultimo film, “Nuovo Olimpo”, è considerato l’ennesimo capolavoro.Tra gli ospiti, Paolo Marcati, costumista della Venier e grande amico della veneta, e altri intimi.

“Milan l’è un gran Milan. Siamo a Milano”, fa sapere la ‘zia’. L’atmosfera è assolutamente conviviale. Veronica tiene sulle gambe la secondogenita della figlia maggiore, Luna Marì, 2 anni, la bimba che Belen ha avuto il 12 luglio 2021 dall’ex compagno Antonino Spinalbese. In televisione parlando di lei ha detto: “E’ come me, un terremoto: ha l’argento vivo addosso”.

Atmosfera conviviale e risate a crepapelle per le due

La serata scorre via in un lampo, lasciando alla nuova coppia di ‘best friends’ piacevoli sensazioni. Mara, tra l’altro, sempre a Domenica In, alla showgirl ha detto: “Con tua madre, che ho conosciuto, non ci siamo mai perse. Ci mandiamo messaggi e parliamo”. “Vi somigliate molto caratterialmente”, ha replicato la Rodriguez. Finalmente nel capoluogo lombardo la reunion.