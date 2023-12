L’opinionista social del reality show entusiasta della prima esperienza in tv in prime time

“Non posso distrarmi neanche un attimo perché durante la puntata può succedere di tutto”

Rebecca Staffelli è entusiasta della prima esperienza in tv in prime time. L’opinionista social del GF parla del suo ruolo al reality. A Tv Sorrisi e Canzoni rivela anche il rapporto nato con Cesara Buonamici, opinionista dello show in questa edizione. “Prima della diretta prego”, confessa al settimanale.

''Prima della diretta prego'': Rebecca Staffelli parla del suo ruolo al GF e del rapporto con Cesara Buonamici

La figlia di Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia la Notizia, racconta: “Non posso distrarmi neanche un attimo perché durante la puntata può succedere di tutto. Seguo il daytime ogni giorno e sto attenta ai commenti dalla Rete anche durante le pause pubblicitarie”. Partecipa pure alle riunioni con gli autori. Alfonso Signorini, che l’ha scelta, regala consigli alla 25enne: “Quello di essere me stessa: me lo dicono tutte le persone che mi vogliono bene e me lo dico anche da sola. E’ più semplice essere veri che interpretare un ruolo”.

Rebecca ha un rito speciale prima della diretta in studio: “Dico una preghiera. Credo in Dio e nelle energie: nelle buone vibrazioni che mi trasmettono il mio staff e il pubblico a casa”. Con Cesara, conduttrice del Tg5, ha un legame speciale: “Per me è un punto di riferimento, una donna meravigliosa anche fuori dalla tv”.

La Staffelli ha sempre desiderato lavorare nello spettacolo, un mondo conosciuto non solo dal papà, ma anche dalla mamma, Matilde Zarcone, che è stata showgirl a Buona Domenica. I suoi l’hanno incoraggiata: “Sempre. Mi hanno anche messo in guardia sulle difficoltà del settore, raccomandandosi: ‘Studia, studia, studia. Vai avanti e credici’”.

E’ un uragano. Rebecca è anche speaker radiofonica: conduce 105 Night Express. Fidanzatissima con Alessandro Basile, classe 1983, ex volto di Uomini e Donne, che è pure il suo manager, desidera l’abito bianco. "Tra i miei sogni c’è quello di mettere su famiglia con lui e diventare una giovane mamma”, svela.