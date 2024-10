Belen di nuovo a cena con Angelo dopo la rottura: ritorno di fiamma o incontro chiarificatore? Foto

La showgirl argentina paparazzata all’uscita di un ristorante milanese con Angelo Edoardo Galvano

I due si erano lasciati: sono tornati insieme oppure si sono solamente chiariti?

Belen Rodriguez di nuovo a cena con Angelo, l’uomo che l’ha accompagnata sentimentalmente negli ultimi mesi.

Le immagini sono pubblicate dal settimanale ‘Chi’. Eppure, secondo il magazine, i due potrebbero non essere tornati insieme dopo, che sempre secondo la stampa rosa, la loro relazione si era interrotta nelle scorse settimane.

Potrebbe essersi trattato di un incontro chiarificatore. Una cena in un elegante ristorante di Milano, dove però erano presenti anche i paparazzi.

Belen Rodriguez, 40 anni, paparazzata da 'Chi' insieme ad Angelo Edoardo Galvano a cena fuori a Milano: ritorno di fiamma o incontro chiarificatore dopo la rottura?

Certo, sembrerebbe un po’ particolare, eppure Belen ormai da qualche tempo ha una vita amorosa piuttosto insolita. Ha frequentato uomini che sembravano inizialmente “perfetti” per lei, ma le relazioni sono poi sfumate in un battito di ciglia.

In più c’è un “terzo incomodo”. Chi? L’ex marito Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, nato nel 2013.

Eh sì perché come racconta lo stesso settimanale lo stesso giorno della cena con Angelo, Belen si era anche fatta accompagnare ad un appuntamento dal conduttore di ‘Affari Tuoi’, incontrato ovviamente per via della co-gestione del figlio.

I due, nonostante le pesanti accuse di lei lo scorso anno in tv, oggi hanno un rapporto piuttosto sereno. Ma per qualche compagno dell’argentina 40enne - è entrata nel nuovo decennio proprio lo scorso mese - la figura di De Martino potrebbe essere percepita un po’ ingombrante.

Lo stesso Stefano pochi giorni fa durante un’intervista nel podcast BSMT aveva spiegato di voler assolutamente rimanere in contatto e nelle vite delle sue ex, almeno le più importanti.

Aveva detto: “Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene. A me l’idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l’amore, ti confidi, ci cresci e poi ad un certo come succede spesso, ti separi… non far parte più della vita dell’altro per me è una roba proprio crudele”.