A Temptation Island arriva finalmente il falò di confronto tra Anna e Alfred: dopo aver baciato la tentatrice lui decide di lasciare la fidanzata tra insulti e lacrime

Nella quinta puntata del reality si chiude la relazione tra i due ragazzi

Dopo le immagini shock di Alfred con la tentatrice lui decide di chiudere

La quinta puntata di Temptation Island è stata quella in cui finalmente è andato in scena il falò di confronto esplosivo tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator, una delle coppie più discusse di questa edizione autunnale.

Nella quinta puntata arriva il falò tra Anna e Alfred

Il rapporto tra i due era in crisi per alcuni tradimenti di lui. Lei doveva capire se poteva tornare a fidarsi, ma dopo poche ore dall’ingresso nel villaggio sardo Afred si è avvicinato alla tentatrice Sofia. Un feeling cresciuto giorno dopo giorno e culminato con un bacio che ha profondamente ferito Anna. La ragazza, che aveva promesso "fuoco e fiamme" al falò di confronto, non si è risparmiata. A chiedere l’incontro è stato Alfred però per spiegare alla fidanzata le motivazioni del suo gesto. Il ragazzo ha ammesso di non avere mai avuto il coraggio di lasciarla per via della gratitudine che sentiva nei confronti dei suoi genitori che lo avevano accolto come un figlio. Solo adesso ha capito di non essere più innamorato e ha deciso di chiudere la storia. Anna però non ha accettato queste spiegazioni con leggerezza, anzi.

Anna ha rifiutato tutte le spiegazioni del fidanzato

Il ragazzo in lacrime ha spiegato i suoi sentimenti

Infuriata, ha contestato ogni giustificazione del fidanzato, dichiarando che se lui avesse davvero rispettato la sua famiglia, non avrebbe agito come ha fatto all'interno del programma. Nonostante le lacrime di Alfred, la ragazza è rimasta ferma sulle sue posizioni, definendolo un uomo di "poca sostanza”.

Dopo il falò con Anna Alfred è tornato dalla single Sofia

Alfred ha continuato a parlare tra le lacrime e Filippo Bisciglia ha tentato di fare da mediatore, ma Anna ha continuato a criticare il ragazzo per il comportamento inappropriato avuto con Sofia: “Che schifo, ora torni là, una bella toccatina e passa tutto”. Previsione azzeccata visto che il ragazzo è andato a baciare la tentatrice dopo pochi minuti dal falò. Anna ha concluso questa esperienza consapevole del suo valore: "Io valgo, tu sei niente’’.