Belen Rodriguez in Argentina ha portato anche il nuovo compagno Elio: le immagini 

Belen Rodriguez si riprende appieno la sua voglia di vivere. In Argentina ha portato anche il suo compagno Elio Lorenzoni. Il 41enne è inseparabile dalla showgirl 39enne. Il loro legame sembra profondo, anche grazie alla lunga conoscenza che negli anni li ha avvicinati prima come amici. Nelle storie arrivano le prime immagini dei due, spensierati, mentre vanno a cena in un locale a Buenos Aires.

L’imprenditore bresciano guida sicuro l’auto in strada, Belen gli prende la mano. Il feeling è alle stelle mentre percorrono le vie della città che l’argentina conosce come le sue tasche, nonostante manchi da un bel po'.

La Rodriguez indossa un abito firmato dal suo brand Mar De Margarita, un vestito lungo a fondo bianco con motivi floreali. E’ splendida, ha ritrovato la forma fisica che aveva momentaneamente perso a causa della depressione, quando era arrivata a pesare solo 49 chilogrammi. Tutto è accaduto a causa del rapporto ormai minato con l’ex marito Stefano De Martino. Lo ha raccontato lei stessa in tv, a Domenica In. “Non dormivo più, non respiravo più”, ha detto. Elio è riuscito a farla rinascere standole semplicemente accanto, donandole quelle attenzioni che ha sempre desiderato.

Ora sono insieme e sempre insieme vedranno l’inizio del 2024. In Argentina ci sono anche i due figli della Rodriguez, Santiago, 10 anni, e Luna Marì, 2. Elio ha abbracciato pure i bambini, è riuscito a entrare nella loro esistenza senza alcun problema, sembrerebbe.

I due vanno a mangiare in un noto locale. Prima di entrare, appena scesi dall’automobile, Elio bacia la sua futura moglie: il divorzio da Stefano è vicino. Lui e Belen si sposeranno, sembrerebbe certo. C’è, però da salutare il 2023, un anno complicato. Lo faranno circondati da tutto il clan formato dagli affetti più cari della showgirl. Lontano dall’Italia, dai gossip e dalle polemiche, dagli scontri con gli ex compagni. Lontano da tutto, in una dimensione diversa, alla ricerca della serenità assoluta.