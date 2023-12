Federica Pellegrini a pochi giorni dal parto mostra la cameretta che ha preparato per la figlia: guarda

E’ tutto pronto in casa per accogliere ‘Meringa’, questo il soprannome dato alla bimba

Federica Pellegrini regala ai fan un momento molto tenero: mostra in anteprima la cameretta che ha preparato per la figlia. A pochi giorni dal parto la Divina svela la stanza che accoglierà la sua adorata “Meringa”, questo il soprannome dato alla bimba che a breve conoscerà insieme al marito Matteo Giunta. La scadenza del periodo di gestazione è fissata tra Natale e Capodanno, ma l’arrivo della cicogna potrebbe slittare a inizio 2024.

Federica Pellegrini a pochi giorni dal parto mostra la cameretta che ha preparato per la figlia

L’ex campionessa di nuoto 35enne in un breve video condiviso riprende alcune persone che montano il divano letto a una piazza e mezzo scelto per la stanza. C’è chiaramente il lettino per la piccola. Una persona dipinge. Uno dei disegni voluti sul muro raffigura un piccolo animale adagiato su un fiore rosso: tiene tra le zampette anteriori un palloncino di colore rosa.

Uno dei quadri nella stanza

In realtà i murales sono tanti. In uno, su una mezza luna, sono adagiati anche i quattro bulldog francesi che fanno già parte della famiglia di Federica e Matteo: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. Nella deliziosa cameretta, tutta nei toni del beige, del rosa e del bianco, ci sono il fasciatoio, la culletta dove adagiare la bimba per farla giocare.

Un murale raffigura i quattro bullodog francesi della 35enne adagiati su una mezza luna

Gli operai montano il divano letto

Per molti la luna presente potrebbe essere un indizio sul nome scelto dalla sportiva e il 41enne per la figlia. Lei e Giunta, però, non rivelano nulla: non vogliono spoilerare quello scelto prima della nascita.

La cameretta finita

La Pellegrini ha un pancione ormai esplosivo: non vede l’ora di accogliere tra le sue braccia la neonata. L’ansia per l’attesa sale: partorirà in acqua. Così ha detto. Sempre che al momento sia possibile farlo. Oramai la gravidanza è davvero agli sgoccioli.