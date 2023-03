Belen Rodriguez da Chiambretti: ''Ho una tata, ma stimo chi decide di fare la mamma a tempo pieno''

L'argentina è ospita de La Tv dei 100 e uno, il nuovo programma di Piero Chiambretti

La conduttrice ha risposto alle domande dei bambini sulla sua infanzia e i suoi figli

Belen Rodriguez è una delle ospiti del nuovo programma di Piero Chiambretti 'La tv dei cento e uno' e viene intervistata dai bambini in studio. Vita privata, infanzia e il suo ruolo da mamma. La 38enne rivela: ‘'Ho una tata per i miei figli, ma stimo chi decide di fare la mamma a tempo pieno''.

La conduttrice argentina è bellissima con un abito color cipria, tacchi alti e un sorriso smagliante. Tenera e divertente con i bambini, ha risposto a tutte le domande . La Rodriguez racconta come concilia il suo lavoro con la vita da mamma: ‘’Sto tanto a casa con i miei figli, il mio lavoro me lo concede’’. Poi la sua infanzia in Argentina dove torna tutti gli anni ''perchè mi fa bene, è libera'’. I bimbi le hanno chiesto del suo passato amoroso: ''Ho avuto in tutto cinque fidanzati e ho dato il primo bacio a 15 anni’’. Cosa pensa Belen delle donne che lavorano e di quelle che invece scelgono di accudire i figli? ‘’Ho una tata, ma stimo chi decide di fare la mamma a tempo pieno. E’ un lavoro duro anche se ami i tuoi figli alla follia’’.

Poi ancora un salto nel passato quando faceva lavori umili: ‘’Ho fatto la cameriera e lavorato in una pizzeria italiana in Argentina . Portavo le pizze ai tavoli e una volta un signore mi ha risposto male e io gli ho lanciato la pizza’’. E infine la domanda che la fa sorridere: Anche tu hai una stella a Hollywood? ‘’No e non l’avrò mai perché non sono un attrice’’.