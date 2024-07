Belen Rodriguez piange come una fontana al matrimonio della sorella Cecilia: le immagini della commozione estrema

La showgirl 39enne, damigella d’onore alle nozze tra la 34enne e il 31enne, è irrefrenabile

L’emozione nel vedere arrivare la sposa al fianco del loro padre la travolge completamente

Belen Rodriguez, splendida ed elegante nel suo vestito da damigella d’onore color carne, è irrefrenabile. La showgirl 39enne piange come una fontana al matrimonio della sorella Cecilia. Le immagini condivise sul social raccontano la sua commozione estrema. La 39enne è irrefrenabile alle nozze tra la 34enne e Ignazio Moser, 31 anni, celebrate ieri, 30 giugno, alle ore 18 con cerimonia civile. L’emozione nel vedere arrivare la sposa al fianco del loro padre, Gustavo Rodriguez, la travolge completamente.

Belen Rodriguez piange come una fontana al matrimonio della sorella Cecilia

L’argentina prova a rimanere distaccata ma non ci riesce. Chechu incede verso l’altare allestito all’aperto, nel meraviglioso giardino di Villa La Fernanda, nella Tenuta di Artimino, in provincia di Prato, in Toscana, indossando un abito bianco a sirena accollato e con maniche lunghe, ma con un vertiginoso scollo sulla schiena. Ha raccolto i capelli in uno chignon basso, portato con la riga in mezzo. Il make up è leggero e luminoso. Un lungo velo sulla testa, in tessuto leggerissimo, vola trasportato dal vento. E’ bellissima. Belen crolla.

Le immagini condivise sul social raccontano la sua commozione estrema

La showgirl 39enne, damigella d’onore alle nozze tra la 34enne e il 31enne, è irrefrenabile

La mente della maggiore va, forse, ai fiori d’arancio con Stefano De Martino, padre del suo primogenito Santiago, 11 anni (è madre anche di Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese, 3 anni il prossimo 12 luglio). Era il 20 settembre 2013. Credeva davvero sarebbe stato per sempre, invece il loro legame è miseramente naufragato, nonostante i due ci abbiamo riprovato più volte.

’emozione nel vedere arrivare la sposa al fianco del loro padre la travolge completamente

Belen crede nell’amore e augura a Cecilia di vivere il suo sogno in un ‘happy end’ senza fine. Lei ora ha ritrovato la felicità accanto ad Angelo Edoardo Galvano, 34 anni. Nelle sue lacrime c’è tutto questo: sentimenti contrastanti e tanta gioia per l’adorata sorellina.