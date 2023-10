''Mi mancate'': Belen Rodriguez riappare sul social dopo 11 giorni e alimenta i gossip sul suo privato

Un breve video in cui si vede nella sua auto. Al momento non aggiunge altro

Interrompe un silenzio prolungato. Belen Rodriguez riappare sul social dopo 11 giorni e alimenta i gossip sul suo privato. In un brevissimo video, un cosiddetto ‘boomerang’, si fa vedere mentre guida la sua auto. “Mi mancate…mi siete mancati tanto”, scrive.

La showgirl 39enne non aggiunge altro. Non chiarisce dove sia, se sia stata ricoverata in clinica, come scritto anche dal Corriere della Sera. Proprio oggi in un articolo il quotidiano sottolineava: “Secondo alcune indiscrezioni, la modella sarebbe in cura in una clinica di Padova, Villa Maria, dove sarebbe arrivata nei giorni scorsi”.

L’argentina fa sapere solo che le manca il contatto con i suoi 10 milioni 600mila follower. Lascia intendere che qualcosa non vada come dovrebbe, questo sì. Non svela, però, il motivo della sua assenza dal web, alimentando così le ipotesi più disparate, come, appunto, una possibile degenza in una casa di cura privata per riprendersi. O ancora, la ‘fuga’ in provincia di Brescia dal fidanzato Elio Lorenzoni, con i due figli lasciati a Milano, accuditi dai nonni e dai rispettivi padri. Stefano De Martino per quel che riguarda Santiago, 10 anni, e Antonino Spinalbese per Luna Marì, 2 anni.

E’ ricomparsa. La Rodriguez, forse preoccupata da tutto il vociare su di lei e le sue condizioni di salute (precaria?), si fa vedere. Magari presto parlerà. In tv? In tanti lo sperano, anche per lo share del programma in cui deciderà di confessare, eventualmente, il malessere che potrebbe attanagliarla. Quello vissuto negli ultimi mesi, a quanto parrebbe. Lo stesso che le ha fatto perdere 7 chili.