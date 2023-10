Simona Izzo svela quando fa più spesso l'amore con Ricky Tognazzi: il racconto

L’attrice, regista e produttrice 70enne e il regista 68enne trovano sempre tempo per l’intimità

Stanno insieme da quasi 38 anni, si sono sposati nel 1995

Simona Izzo non è preoccupata della partecipazione del marito a Ballando con le Stelle, dove danzerà con Tove Villfor, 26 anni. Lo confessa a Gente. Il rapporto con Ricky Tognazzi, con cui sta insieme da quasi 38 anni, è sempre intenso. Al settimanale l’attrice, doppiatrice, regista e produttrice 70enne svela quando fa più spesso l’amore con lui, 68 anni: durante i weekend.

Si sono sposati nel 1995 e sono molto uniti. La Izzo del suo Ricky dice: “Sono la sua geisha, ma anche il suo allenatore perché trasformo la mia ‘gheishitudine’ in allenamento. Quindi gli porto il caffè a letto, ma gli faccio anche da coach. L’ho imparato da mia madre, che ha 92 anni ed è una grande maestra di vita: bisogna appagare la vanitas degli uomini, far sentire loro che ci sei. Perché l’amore, in fin dei conti, è anche la paura di perdere l’altro. L’amore non è vedere quella persona felice a prescindere, io sono felice se lui è felice con me. Se è felice con un’altra mi girano un po’ le scatole”.

Simona con Tognazzi non si lascia mai andare: “Prima che Ricky rincasi, mi trucco. Cerco di dare il meglio”. La passione “non è che si spegne, cambia”, sottolinea. “Lo dice anche il filosofo Manlio Sgalambro: il vero amore è quello non più soggetto all’ormone, è l’amore della sensualità senza spinta procreativa. Certo, se stai con un uomo da 38 anni e lo vedi nudo, non pensi: che brivido. Ma se ci sono le condizioni giuste, fare l’amore diventa un rito intimo e bellissimo. E sa cosa c’è alla base di tutto? Il bacio, che è il primo momento di comunicazione. Continuate a baciarvi! L’amore non arde ma sotto la brace è vivo”, chiarisce.

Sui momenti tra le lenzuola svela: “I nostri momenti sensuali e d’amore avvengono spesso durante i weekend. Quando andiamo fuori e cambiamo panorama, letto, cibo, atmosfera e si attivano modalità diverse, complice il fatto che siamo soli, senza nipoti e cani in giro”. La Izzo poi chiarisce cosa le fa capire quotidianamente di amare Tognazzi alla follia: “Il fatto che lo sorveglio, lo guardo, mi piace scegliergli i vestiti. E poi lavorare insieme ci unisce molto, siamo complici. Insomma: benvenuti in ‘Casa Tognizzo’, dove abita la ‘coppia più vecchia del mondo’, perché il nostro è un amore antico che dura da quasi 40 anni”.