La cantante 39enne aspetta la mezzanotte per brindare all’uscita dell’album, Souvenir

Le vogliono bene e desiderano fare festa insieme a lei per i nove brani che ha messo insieme

Emma Marrone sorride. Porta nel cuore la morte del padre, Rosario, scomparso poco più di un anno fa. L’ha devastata, ma è anche attraverso quel dolore, i suoi ricordi e i pezzetti di vita che ha trovato la forza per scrivere il suo nuovo album. La salentina aspetta la mezzanotte per brindare all’uscita di Souvenir. Per lei a Milano c’è una grande festa con colleghi famosi in occasione del lancio del nuovo disco. Tutti al 21 House of Stories sui Navigli l'abbracciano, le vogliono bene. Al party c’è Annalisa, con cui la 39enne ha condiviso molto ad Amici: erano entrambe nella scuola di Maria De Filippi nel 2012, quando a trionfare fu Alessandra Amoroso. Ci sono pure tanti altri.

Emma Marrone, grande festa con colleghi famosi per il lancio del suo nuovo disco: Annalisa, Emis Killa, Lazza, ecco chi c'era

Emma stappa la bottiglia sulla grande terrazza in cui va in scena il party, urla di gioia. La malinconia la lascia per un po’ da parte, come pure i ricordi che le fanno male. I nove brani che ha messo insieme, uno proprio dedicato al papà, la riempiono di orgoglio. Oltre alla Scarrone, 38 anni, ci sono pure Emis Killa, 33 anni, e Lazza, 29, Tony Effe, 32, i rapper che infiammano il pubblico dei giovanissimi.

La 39enne insieme alla collega 38enne e ai due rapper, 33 e 29 anni

Aspetta la mezzanotte per brindare all’uscita dell’album, Souvenir: poi scattano gli abbracci

Sono tutti contenti del lavoro di Emma. E lei alza il calice e riserva una parola buona per tutti. Gioca, ironica e irriverente, con quello spirito pugliese, di donna con la ‘cazzimma’, che da sempre la contraddistingue.

La salentina è felice

Del suo dico Emma al Corriere della Sera dice: “E’ stato un viaggio interiore. Ho smesso di avere paura dei pensieri che ho in testa e li ho sparsi senza paura di essere giudicata. Nel disco racconto dolori e momenti no, ma alla fine c’è sempre il bicchiere mezzo pieno. E’ anche un modo per accogliere i propri fallimenti in una società in cui dobbiamo essere sempre e tutti dei numeri uno”.