Belen Rodriguez vuole un figlio anche con Elio? La vacanza alle Maldive prosegue ed esplode il gossip

Lei, intanto, sposta l'anello dall'anulare al medio: è solo perché è troppo largo o è perché ha ancora una fede…?

Belen Rodriguez avrebbe esternato il desiderio di una terza maternità prima di volare via insieme al fidanzato. Mentre la vacanza alle Maldive dell'argentina e Lorenzoni prosegue, esplode il gossip. Novella 2000 non ha dubbi: la 39enne vuole un figlio anche con Elio. “‘Voglio un figlio da lui’ - rivela il giornale - è una frase che nasce da versi di altri, ma direttamente dal cuore di Belen. Ci raccontano di averla sentita dire dalla Rodriguez qualche giorno prima della sua partenza per le Maldive”.

L’argentina ha recentemente smentito di essere incinta. Già madre di Santiago, 10 anni, avuto da Stefano De Martino, e Luna Marì, 2, nata dal breve legame con Antonino Spinalbese, ora però vorrebbe riprovarci con la cicogna.

Lei, intanto, sposta l’anello della proposta di nozze dall’anulare al medio: è solo perché è troppo largo o è perché ha ancora una fede…?

In molti si domandano il motivo...

Lei non dice nulla a riguardo. Ha svelato solo il suo “sì” alla proposta di nozze dell’imprenditore bresciano 41enne, arrivata (a sorpresa?) sull’isola dell’atollo di Male Nord dove i due trascorrono giorni romantici in coppia.

La 39enne splendida si rilassa al sole...

...O allenandosi in palestra. Elio è sempre insieme a lei, alle sue spalle al telefono

La Rodriguez si rigenera tra tintarella, bagni nel mare cristallino dell’Oceano Indiano, massaggi e anche un po’ di allenamento. Sempre con Eli accanto. L’anello con brillanti che lui le ha donato non lo porta più all’anulare, forse semplicemente perché le va largo: ha le dita sottilissime e lui deve aver sbagliato la misura… C’è però chi fa notare che la showgirl all’anulare ha una fede. I follower si domandano se sia quella di matrimonio. In effetti con De Martino il divorzio ancora non c’è, ma sarebbe davvero singolare che fosse proprio quella. E così i rumor su Belen si infiammano, critiche comprese.