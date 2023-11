Hanno saputo della cicogna i primi giorni di settembre, ora lo rivelano a tutti

Dopo il sì dello scorso giugno con la Migliorati Novello, il 30enne sarà papà

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, nel 2024 sarà papà. L’ex gieffino, aspetta un figlio dalla moglie Giorgia: il tenero annuncio arriva sul social. I due postano una foto in ci si vedono le moro mani tenere l’ecografia del bebè che arriverà. Il 30enne e la Migliorati Novello condividono lo stesso post su entrambi i loro profili e scrivono: “Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni… Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. E’ stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in TRE e non vediamo l’ora”.

Enock Barwuah, fratello di Balotelli ed ex gieffino, aspetta un figlio dalla moglie Giorgia: il tenero annuncio

Dopo il matrimonio, celebrato il 16 giugno scorso, c’è quasi immediatamente la cicogna. Stando a quel che la coppia racconta, Giorgia dovrebbe aver superato il primo trimestre di gestazione, quello più critico. Ecco il motivo per il quale la gravidanza è stata rivelata solo adesso: per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Enock, tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 5, andato in onda tra il 2020 e il 2021 (edizione poi vinta da Tommaso Zorzi) è pazzo di gioia. Già il sì con Giorgia, pronunciato nella chiesa di San Giovanni Battista a Castegnato, vicino a Brescia, dove entrambi vivono, lo aveva reso euforico. Ora c’è un bimbo che li unirà ancor di più, allargando la loro famiglia.

Dopo il sì dello scorso giugno con la Migliorati Novello, il 30enne sarà papà

Coppia da circa 4 anni, Barwuah e la sua dolce metà hanno superato indenni le luci della ribalta del reality show. Lei apparse anche in una puntata, facendo i complimenti al fidanzato che sentiva moltissimo la sua mancanza nella Casa. Immediatamente dopo il legame tra loro si è addirittura rinsaldato maggiormente. Si amano moltissimo e hanno tutto quel che desiderano: la loto vita li appaga fortemente.