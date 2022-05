Benedetta Parodi, primo bikini della stagione: in vacanza con le figlie ad Alassio, foto

Benedetta Parodi si concede una vacanza tra donne. E’ partita per qualche giorno di mare insieme alle figlie Matilde, 19 anni, ed Eleonora, 17. Dal marito Fabio Caressa, sposato l’11 luglio 1999, ha avuto anche Diego, il piccolo di casa, che il prossimo 21 luglio compirà 13 anni. Le tre sono ad Alassio, famosa località balneare in provincia di Savona in Liguria. In spiaggia la giornalista, conduttrice e scrittrice sfoggia il primo bikini della stagione e mostra il fisico tonico e longilineo.

Benedetta indossa un due pezzi nero molto trendy con il top monospalla, come impone la moda. Sorride felice, nonostante la giornata sia un po’ nuvolosa. “Si vede che sono contenta?”, sottolinea ai follower.

La Parodi e le due figlie alloggiano nel lussuoso Grand Hotel Alassio Resort, rinomato albergo 5 stelle, considerato una vera perla della riviera ligure.

In stanza si stappa lo spumante, Benedetta Parodi brinda alla piccola vacanza in buona compagnia: le piace stare accanto alle sue Matilde ed Eleonora, far parte della loro vita. Oramai sono delle piccole donne, lei conserva con loro, avute giovanissima e che ora si affacciano già all’età adulta, un rapporto davvero speciale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/5/2022.