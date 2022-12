Bianca Atzei al nono mese di gravidanza con la polmonite in ospedale: ecco come sta

Il compagno Stefano Corti dà un aggiornamento sulle condizioni di salute della 35enne

L’artista è incinta di 9 mesi: manca pochissimo al parto

Bianca Atzei, al nono mese di gravidanza, è ancora ricoverata in ospedale con la polmonite. Il compagno 37enne Stefano Corti, che ieri ha reso nota la sua malattia sul social, dà un ulteriore aggiornamento sulle condizioni di salute della 35enne e rivela come sta.

L’inviato de Le Iene posta un brevissimo video in cui Bianca è seduta su una sedia all’interno della struttura sanitaria, il Mangiagalli di Milano. La cantante si accarezza il pancione: è incinta di 9 mesi di un maschietto che si chiamerà Noa Alexander. Manca meno di un mese al parto. Corti scrive: “Grazie a tutti per i messaggi. Per aggiornarvi, sembra stia migliorando”.

Stefano ieri aveva messo tutti in allarme svelando il ricovero della Atzei, scomparsa da un po’ di giorni dai social. “In tanti ci avete chiesto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo, ha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma è ancora ricoverata. E’ nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa”, aveva rivelato. I fan dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si erano allarmati, dato che l’arrivo della cicogna è vicinissimo.