La cantante e l’inviato de Le Iene organizzano un super ricevimento per il bimbo

Look sofisticati, maxi torta, bomboniere e performance live

Per il loro primo figlio insieme, fortemente voluto, amato e che li ha uniti ancora di più, Bianca Atzei e Stefano Corti vogliono che tutto sia unico e speciale. La cantante e l’inviato de Le Iene, già padre di Gabriele, 14 anni, nato da una precedente relazione, battezzano Noa Alexander e condividono sul social le foto della festa e anche alcuni video della toccante cerimonia in chiesa. Le celebrazioni del giorno unico e speciale, poi, si spostano a Casa Rampolina, una splendida villa immersa nel verde sul Lago Maggiore. La 36enne e il 37enne per il piccolino venuto al mondo il 18 gennaio scorso organizzano una super festa con tanto di maxi torta, bomboniere. Ci sono anche performance dal vivo dell’artista.

Bianca Atzei e Stefano Corti battezzano il figlio Noa Alexander: le foto della festa

Bianca e Stefano scelgono look sofisticati: la Atzei porta un lungo abito di raso marrone firmato MVP Wardrobe. Il vestito ha scollo all'americana, spacco laterale e lascia la schiena nuda. Ai piedi porta sling-back di cristalli firmate Le Silla. Stefano Corti indossa un completo coordinato a quello della compagna: giacca e pantaloni gessati sempre a fondo marrone, camicia bianca e occhiali da sole.

Noa Alexander, appena 5 mesi, ha un pagliaccetto alla marinara con un grande colletto col suo nome ricamato sopra. E’ circondato da parenti e amici, ma osserva tutto con i suoi piccoli occhietti alla scoperta del mondo e conserva tanta serenità.

La 36enne e il 37enne davanti alla torta con il piccolo di 5 mesi

La coppia e il festeggiato con i parenti in uno scatto di gruppo

Bianca non lascia nulla al caso. Per il battesimo del figlio decide anche di cantare e intona la bellissima “A mano a mano” di Rino Gaetano, come svela nelle storie. Sul social condivide le immagini che la immortalano con Corti e il figlio. Rivela pure le bomboniere, piccole sculture personalizzate. Poi scrive una celebre frase de “La Cura” di Franco Battiato. “Perché sei un essere speciale e io avrò cura di te”. Noa Alexander la rende completa e appagata: essere madre era qual che più desiderava al mondo.