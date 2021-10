Bianca Atzei e Stefano Corti, nessuna rottura: insieme all'anniversario di nozze dei genitori della cantante

Bianca Atzei e Stefano Corti non si sono lasciati. Nessuna rottura tra i due, insieme da quasi due anni e mezzo. L’inviato de Le Iene e la cantante filano d’amore e d’accordo e trascorrono una serata speciale al ristorante Cera a Milano, si proprietà dello stesso Corti e di un suo socio, in occasione dell’anniversario di nozze dei genitori dell’artista 34enne. Stefano ha un grande feeling con i ‘suoceri’.

Nessun litigio, non c’è traccia di crisi. Il post di Bianca in cui parlava di un periodo non facile aveva messo in allarme i fan della coppia, ma l’addio è scongiurato. Stefano è ancora cotto della mora. Sulle pagine di Novella 2000 rivela come l’ha conquistata: “Con la determinazione”.

“Le ho rotto talmente le scatole in quei giorni che alla fine l’ho convinta ad uscire. Ecco, diciamo che forse, proprio grazie alla determinazione, sono stato un rullo compressore. All’inizio alle 4 di notte mentre le scrivevo ‘domani dobbiamo uscire’, mi scrive ‘ma smettila, tanto l’ho capito che è uno scherzo delle Iene!’. Ho dovuto lavorare il doppio perché pensava che fosse uno scherzo”, spiega al giornale.

“Bianca è una donna bellissima - aggiunge Corti - è una ragazza alla mano, sempre sorridente, si è fatta da sola, è rimasta umile e quando ci siamo conosciuti mi ha conquistato il suo sorriso magnetico e poi c’è stato subito, almeno da parte mia, feeling”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2021.