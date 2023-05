Bianca Atzei e Stefano Corti in Sardegna: prima vacanza da genitori col figlio di 4 mesi e mezzo nel resort a 5 stelle, foto

La cantante 36enne e l’inviato de Le Iene 37enne si godono il primo sole con Noa Alexander

Felicissimi in spiaggia col bambino: alloggiano nel lussuoso Valle dell'Erica Thalasso & SPA

Bianca Atzei e Stefano Corti si regalano giorni di pieni relax in Sardegna, terra tanto cara alla cantante 36enne. Per i due arriva la prima vacanza da genitori insieme al figlio nato lo scorso 18 gennaio. Noa Alexander, 4 mesi e mezzo circa, sorride gioioso accanto a mamma papà, che lo portano al mare. L’artista e il compagno 37enne, inviato de Le Iene, alloggiano in un lussuoso resort 5 stelle, il Valle dell'Erica Thalasso & SPA.

Bianca è uno splendore in costume, Stefano ha occhi solo per lei e per il bimbo, il suo secondo maschietto. Corti, già padre di Gabriele, 14 anni, nato da una precedente relazione. Noa Alexander cresce a vista d’occhio e partecipa sempre di più, interagendo con mamma e papà che lo riempiono di coccole.

La cantante 36enne con Noa Alexander in spiaggia

L’hotel è meraviglioso, immerso in un parco mediterraneo e affacciato su un mare spettacolare. Le spiagge sono di sabbia sottile. I tre si beano della quiete che li circonda nelle piccole calette nascoste tra i massi di granito. In Gallura si mangiano pietanze appetitose. La Atzei e Corti ne approfittano.

L'inviato de Le Iene 37enne tiene il piccolo in braccio amorevolmente

Bianca è già in splendida forma: al mare si sente libera

La coppia non ha alcun problema: il figlio si trova benissimo in vacanza, grazie anche al sevizio nursery della struttura. La biberoneria ha tutto quel di cui un genitore possa avere bisogno. Ci sono seggioloni, passeggini, sterilizzatori, scalda biberon, phone, fasciatoi, culle. C’è anche un menù apposito per i piccolissimi con minestrine vegetali, passati di verdura, omogeneizzati di frutta e carne, biscotti, yogurt, latte, acqua, succhi di frutta.

Il bebè è contento e sereno con la mamma in stanza

La Atzei col bimbo nel passeggino

L’estate sta per arrivare, Bianca e Stefano, però, non attendono: in Sardegna si godono un’atmosfera impagabile, quella di fine maggio e inizio giugno, quando la grande folla di turisti è ancora lontana. Per molti il periodo più bello per viaggiare tra i luoghi magnifici di cui è piena l’Italia.