Bianca Balti ha tagliato i capelli ancora più corti! Durante la chemio la modella italiana sfoggia un look nuovissimo: guarda

Aveva inizialmente deciso per un caschetto corto, ma adesso è tempo di un pixie cut maschile

Le hanno già preso le misure per una parrucca ad hoc per lei, la 40enne però sorprende nuovamente

Ha appena iniziato la chemioterapia, che cercare di sconfiggere definitivamente il tumore alle ovaie al terzo stadio rimosso d’urgenza a settembre. Bianca Balti sa che diventerà per un periodo calva, le hanno già preso le misure per una parrucca ad hoc per lei. Ma, seguendo il suo mantra, “la vita è bella”, non si abbatte. Dopo aver accorciato la lunga chioma, scegliendo inizialmente un caschetto appena sotto le orecchie, sorprende nuovamente i fan: ha tagliato i capelli ancora più corti. Durante la chemio la modella italiana sfoggia così un nuovissimo look.

La 40enne si affida a Rodante Smith Men’s Premium Hair Styling a Beverly Hills. Opta per un cambio drastico stavolta, un pixie cut maschile che fa già tendenza. Il taglio è cortissimo, audace. Lei è un vero incanto.

La Balti condivide un post su Instagram in cui si mostra col nuovo taglio super fashion. La sera è con le sue care amiche Valentina Micchetti e Susie. Anche nelle sue storie si fa ammirare sempre positiva e sorridente. Su TikTok condivide pure un breve video che illustra la sua trasformazione, l’ennesima.

Il taglio drastico le sta d'incanto: per lei un mare di 'like'

Per lei arrivano i commenti entusiasti di tante vip. “La più bella del reame”, scrivono. E ancora: “Stupenda”. Piovono like, che raggiungo presto cifre a cinque zeri. Tanti cuori per la top model che desidera dare un messaggio di speranza a chi, come lei, sta combattendo la sua battaglia contro una patologia grave.