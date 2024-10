L’ex calciatore 48enne non reagisce bene: “Io comunque non prendo più Tapiri”

La 36enne lo accetta mentre è in auto, lui le chiede di lasciarlo in strada: la compagna esegue

Striscia la Notizia non perdona. Valerio Staffelli li aspetta al varco all’aeroporto di Fiumicino, vicino la Capitale, per consegnare un Tapiro d’Oro in parte ‘condiviso’. Tutto accade dopo la paparazzata di Gente che ha ritratto lui entrare e uscire dallo stesso hotel in cui c’era Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva 32enne, ex tentatrice di Temptation Island. La ragazza al settimanale ha confermato una liaison con l’ex capitano della Roma. A parlare è Noemi Bocchi che commenta il presunto tradimento di Totti al tg satirico. “Io sto qui, Francesco non ha avuto bisogno di giustificarsi”, dice all’inviato. Molto più scontroso lo sportivo 48enne, palesemente infastidito dalla presenza di Valerio.

'Io sto qui, Francesco non ha avuto bisogno di giustificarsi'': Noemi Bocchi commenta il presunto tradimento di Totti a 'Striscia'

Staffelli bracca la coppia, di ritorno da Miami, agli arrivi. Prova a incalzare Francesco, ma lui non sente ragioni. Non ‘abbocca’: non una parola su Marialuisa e il presunto incontro con lei. “E’ un Tapiro un po’ condiviso”, dice l’inviato a Totti e Noemi. “Allora tienilo!”, replica lo sportivo. “Io non prendo più Tapiri, voi sapete tutto”, sottolinea lapidario. Sarebbe il nono per lui.

L’ex calciatore 48enne non reagisce bene: “Io comunque non prendo più Tapiri”

Valerio gli domanda se sia andato in albergo solo a prendere un caffè, facendo riferimento alle parole dell’ex moglie Ilary Blasi sull’incontro con Cristiano Iovino. Totti si scurisce in volto: “Non c’avete nulla da fare?”, ribatte mentre si avvia alla macchina che lo sta aspettando fuori.

L'inviato non demorde e li bracca

“Come ha preso questa storia con la giornalista, come si è giustificato Francesco con lei?”, chiede Staffelli a Noemi. “Io sto qui, non ha avuto bisogno di giustificarsi”. E sul Tapiro ironicamente dice: “Meno male, va. C’avremo un nuovo arredamento per casa”.

La 36enne parla, poi accetta il 'premio' mentre è in auto, lui le chiede di lasciarlo in strada: la compagna esegue

Totti sta per perdere la pazienza. A Valerio chiarisce: “Sei fastidioso, te lo giuro! Eh, stai un po’ a fa er furbo”. Lui e Noemi salgono sull’auto, Staffelli apre la portiera posteriore e consegna il Tapiro alla Bocchi, lei lo prende, ma c’è un ma. L’iconico oggetto viene lasciato in strada pochi metri dopo. Evidentemente il Pupone ha chiesto alla compagna di evitare di portarlo a casa e lei ha semplicemente eseguito.