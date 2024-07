La top model fa vedere nelle sue storie l'escoriazione: si gode una vacanza al mare con le amiche

Bianca Balti si gode una bella vacanza al mare insieme alle sue care amiche Valentina Micchetti, Valentina Marocco e Melissa Satta. Sono tutte in Sardegna, in Costa Smeralda, a Porto Cervo. Splendida con il suo fisico tonico e longilineo in bikini, la top model mostra la ferita che le deturpa momentaneamente il suo ‘preziosissimo’ viso. Nelle IG Stories su Instagram spiega cos’è successo. “Sarebbe potuta andare molto peggio”, confessa.

''Sarebbe potuta andare molto peggio'': Bianca Balti mostra la ferita sul suo 'preziosissimo' viso e spiega cos'è successo

La musa di Dolce & Gabbana è ancora dolorante. L’escoriazione le fa un pochino male e non potrebbe essere altrimenti. Rispondendo ai follower che le domandano cosa le sua accaduto, la modella 40enne svela: “Ho picchiato il mento sugli scogli tuffandomi. Comunque sarebbe potuta andare molto peggio!”. Lei con il suo bel viso ci lavora: ha rischiato grosso, avrebbe potuto riportare danni assai più gravi. Per fortuna è andata bene e ora non rimane che aspettare di guarire, facendo attenzione a non prendere troppo sole per non far rimanere la cicatrice.

La 40enne è in vacanza con le amiche Melissa Satta, Valentina Marocco e Valentina Micchetti a Porto Cervo

La Balti solo con l’attività di modella avrebbe guadagnato un patrimonio di almeno 2 milioni di dollari. Richiestissima dalle maison di moda e moltissimi altri brand, si può ipotizzare che nel suo complesso abbia messo da parte oltre 3 milioni di dollari finora. La sua carriera, infatti, è tutt'altro che conclusa.