Stefania Orlando si diverte in vacanza a Formentera insieme al nuovo fidanzato Marco Zechini, arrivato dopo il divorzio da Gianlorenzi: guarda

La prima foto social con lui è arrivata a metà maggio, in occasione delle nozze dell’amica Manila Nazzaro, che ha sposato Stefano Oradei a Roma. L’amore l’ha letteralmente travolta. Stefania Orlando si diverte in vacanza a Formentera insieme al nuovo fidanzato Marco Zechini. I due, ormai inseparabili, si stanno godendo giorni spensierati: hanno scelto la famosissima isola delle Baleari per celebrare la prima estate da coppia. Dopo il divorzio da Simone Gianlorenzi, 48 anni, sposato nel 2019, il dolore provato si è liquefatto grazie all’avvocato che esercita nella Capitale.

La showgirl 57enne, ex ‘vippona’, è stata paparazzata per la prima volta con Zechini da Chi a dicembre scorso: si suppone che i due abbiano cominciato a frequentarsi un mese prima, dal novembre 2023. Stefania del suo privato non parla, ora, però, si lasca ammirare spensierata mentre si concede una gustosa cena al ristorante Can Carlitos accanto a Marco.

E’ gioiosa, allegra. Assaggia le squisite pietanze con i frutti di mare e si scatena. Zechini è sereno e la rende assolutamente appagata. “Una serata strepitosa al Can Carlitos, tra paella, musica, tramonto e anche una bellissima luna piena”, scrive, senza parlare del cuore che batte. Ma è evidente e chi commenta, amiche comprese, esprime tutta la contentezza di rivederla così, con tanta voglia di vivere.