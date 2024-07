''Camicie e pantaloni non mi si chiudono'': Giulia Salemi incinta pentita dello shopping fatto a inizio gravidanza, le immagini

A pochi giorni dall’annuncio della dolce attesa la 31enne parla delle forme da mamma

Il pancino è ancora piccolo, eppure la sua taglia è già cambiata

Giulia Salemi non sta nella pelle per la dolce attesa: aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Pierpaolo Pretelli, già padre di Leonardo, avuto dall'ex Ariadna Romero e che il 18 luglio ha compiuto 7 anni. E’ euforica per il pancino appena accennato che cresce, ma incinta nelle sue storie confessa di essere pentita dello shopping fatto a inizio gravidanza. “Camicie e pantaloni non mi si chiudono”, confessa l’influencer e conduttrice italo-persiana.

''Camicie e pantaloni non mi si chiudono'': Giulia Salemi incinta pentita dello shopping fatto a inizio gravidanza

L’ex vippona si lascia ammirare dai follower mentre indossa un completo elegante in maglina leggera bianco: top e gonna lunga. “Ingenuamente ho preso tutte cose piccole non calcolando che nel giro di un mese non mi sarebbero più andate bene”, scrive.

A pochi giorni dall’annuncio della dolce attesa la 31enne parla delle forme da mamma

Nel breve video condiviso aggiunge: “Volevo condividere questa cosa così altre eviteranno di fare quest’errore. Circa un mesetto e mezzo fa sono andata a fare un po’ di shopping e Pierpaolo nell’orecchio mi diceva: ‘Uhmmm…’. E io imperterrita a prendere cose. Ora questo completo ancora, ancora, ma altre cose che ho comprato manco mi si chiudono, sia le camice che i pantaloni”. Giulia chiude il filmato mostrando il pollice all’insù. I suoi acquisti sono stati totalmente sbagliati. Le forme da mamma hanno già fatto aumentare la sua taglia, quindi dovrà comprare altri vestiti per l’estate.

Il pancino è ancora piccolo, eppure la sua taglia è già cambiata

Nonostante l’incidente sui capi d’abbigliamento, la Salemi e l’ex velino 33enne non potrebbero desiderare di più. “Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te…”, hanno fatto sapere i due nel post in cui hanno annunciato la cicogna. “Prima Storia da mamma dichiarata. Mi fa veramente strano usare l’appellativo mamma. Proprio la parola incinta, non riesco ancora a dirla. Sono molto felice. Volevo ringraziare tutti quanti, sto cercando di recuperare da due giorni, tutti i messaggi ovunque, sia quelli che ci hanno scritto privatamente su Whatsapp, sia sotto al post, sia in direct, su tutti i social… sono sconvolta”, aveva poi aggiunto lei rivolgendosi ai fan in una storia.