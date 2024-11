Bianca Balti mostra la sua costosa ma perfetta parrucca dopo aver rasato i capelli durante la chemioterapia: guarda

La top model ne ha scelta una con i capelli lunghissimi, portati con la riga in mezzo

Bianca Balti su TikTok si fa vedere nuovamente con i capelli lunghissimi, portati con la riga in mezzo. Torna al suo ‘vecchio’ look. La top model mostra ai suoi follower la sua costosa ma perfetta parrucca. La indossa dopo aver rasato i capelli durante la chemioterapia. Sorride entusiasta del risultato finale.

Ancor prima di dover rinunciare alla bella chioma, la 40enne si era fatta prendere le misure da Maurice Neuhaus, una vera celebrità nel campo dal 2002, un ‘mago’ a cui si rivolgono tanti vip. E’ lui che ha realizzato la parrucca. Il costo dovrebbe aggirarsi sui 2.000 dollari.

Sul sito della sua società, Wigs from Scratch, nella bio si legge: “Sono orgoglioso di dedicare ai miei clienti la mia totale attenzione. Amo comunicare direttamente con loro durante tutto il processo, in modo che nessun dettaglio vada perso. Amo i miei clienti e sono stato benedetto da una clientela molto fedele. Ogni parrucca o parrucchino è una nuova avventura per me. Ogni volta riesco a capire il modo migliore per costruire questo particolare pezzo e come posso renderlo il migliore che il mio team e io abbiamo mai fatto”.

Bianca torna ad avere i capelli lunghi, ma senza alcuna remora a farsi vedere anche calva. La chemio per sconfiggere il cancro alle ovaie al terzo stadio che le è stato asportato lo scorso settembre non si è ancora conclusa. Le mancano ancora quattro terapie. Lei affronta tutto con grande forza. E’ ottimista e non si dà per vinta.